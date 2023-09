Den Center for Democracy and Technology (CDT) huet ugekënnegt datt et elo digital Zougang zu de bibliographesche Zitater ubidden, déi mat senge Fuerschungsberichter verbonne sinn. Dës nei Ressource zielt et fir d'Lieser méi einfach ze maachen Zougang an d'Quellen ze referenzéieren déi am CDT senger Aarbecht benotzt ginn.

Andeems Dir den digitale Zougang zu bibliographesche Dateien ubitt, alignéiert CDT d'Praktike vun Zäitschrëften an aner Fuerschungsverëffentlechen déi dës Feature ubidden. Et ass e Schrëtt fir d'Zil vum Wëssen mat der Ëffentlechkeet ze deelen an en Engagement fir Transparenz ze weisen.

All virdrun publizéiert CDT Fuerschung Rapporten, wéi och zukünfteg Rapporten, wäert enthalen Standalone BibTeX (.bib) oder RIS (.ris) formatéiert Fichieren fir d'Referenze. D'Benotzer kënnen Downloadlinks fir dës Dateien um Enn vun all Bericht Säit fannen.

Andeems Dir d'.bib- oder .ris-Dateien an d'Referenzmanagementsystemer importéiert, kënnen d'Benotzer einfach Zougang zu der Sammlung vu Referenze fir weider Fuerschungszwecker benotzen. Referenzmanagement Software bitt verschidde Tools fir Referenzen ze organiséieren an ze generéieren baséiert op bibliographesche records.

CDT erkennt datt seng Fuerschung iwwer d'Politik a Fuerschungsgemeinschaften erausstécht. D'Organisatioun zielt d'Interesse vun der breeder Ëffentlechkeet fir traditionell Fuerschungsaktivitéiten z'ënnerstëtzen, an dës nei Ressource ass e Schrëtt an déi Richtung.

Zousätzlech zum digitale Zougang zu bibliographesche Zitater, CDT bitt scho véier zousätzlech Ressourcen am Zesummenhang mat senger Fuerschung. Dës Ressourcen si verfügbar fir jiddereen deen interesséiert ass fir d'Themen weider z'erklären.

Fir all Froen iwwer d'Benotzung vun dëser Ressource oder aner Fuerschung-Zesummenhang Ufroen, Individuen sinn encouragéiert CDT per E-Mail op [Email geschützt] z'erreechen.

