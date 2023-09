Petrified: Irland's Top Horror Podcast hëlt d'Bühn fir déi éischt Live Show

De populäre Irish Horror Anthology Podcast, Petrified, ass agestallt fir d'Publikum ze begeeschteren mat senger éischter Live Performance an Irland. Gehost vum Peter Dunne a Liam Geraghty, Petrified huet Nolauschterer begeeschtert duerch seng kreativ Erzielung an talentéiert Stëmmakteuren.

Live Podcasts stellen eng eenzegaarteg Erausfuerderung, well de Medium effektiv d'Publikum muss engagéieren an d'Essenz vun der Show behalen. Vill Live Podcasts kämpfe fir de richtege Gläichgewiicht ze treffen, sou datt d'Nolauschterer sech ofgekoppelt fillen oder onsécher sinn iwwer d'Authentizitéit vum Banter. Wéi och ëmmer, Petrified huet dës Erausfuerderung eruewert, a liwwert eng wierklech erschreckend Erfahrung duerch hir Live Performancen.

Wärend all Episod vu Petrified eng standalone Geschicht ass, huet de Podcast Nolauschterer op eng Rei vun eenzegaartegen Astellungen geholl, dorënner eng Dublin Pantomime, e Geeschterhaus, an en Call Center. Wéi och ëmmer, eng speziell Episod déi mam Podcast säi Kultfolgend resonéiert ass "Melody's Story Hour."

Am Géigesaz zu engem traditionelle Live Podcast Event, hëlt "Melody's Story Hour" eng meta Approche. Anstatt Hosten ze liesen Geschichten ze liesen oder Q&A Sessiounen ze féieren, entwéckelt d'Episod an enger Live Podcast Opnam. Wéi d'Publikummembere kucken wéi den Terror sech virun hinnen entfalten, fanne se sech séier an der Geschicht verwéckelt, wat zu engem killen an zefriddestellenden Twist resultéiert.

Fir déi ze këmmeren, déi dës Wirbelsäule genéissen wëllen, preparéiert Petrified sech op hir zweet Live Show, dës Kéier zu Dublin. Den Upëff vum Event, "Petrified Live", fënnt an der Laughter Lounge um Eden Quay statt, mat talentéierte Schauspiller Ali Fox, Margaret McAulife, an Anna Sheils-McNamee.

D'Opreegung fëllt d'Loft wéi de Schrëftsteller vu Petrified, Peter Dunne, seng Gedanken iwwer de kommende Live Podcast gedeelt huet, a seet: "Mir si sou opgereegt - an passend erschreckt - eisen éischte Live Podcast an Irland ze maachen. Et gëtt e super Owend fir Fans vun der Show an eng perfekt Aféierung fir wat mir maachen fir jiddereen, deen nei zu Petrified ass.

Wann Dir dës spannend Erfarung net wëllt verpassen, kaaft Är Ticketen fir Petrified Live op laughterlounge.com. D'Show fänkt um 8 Auer un, d'Dieren ginn um 7 Auer op. Bleift verbonne mat Petrified andeems Dir hiren offizielle Kont op Instagram verfollegt fir déi lescht Updates.

Quellen: Petrified, laughterlounge.com