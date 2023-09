Dell an d'Universitéit vu Limerick kollaboréieren op AI-Powered Cancer Research

By

Dell huet sech mat der University of Limerick (UL) an Irland zesummegeschafft fir Kriibsfuerschung mat kënschtlecher Intelligenz (AI) ze förderen. D'Zesummenaarbecht ass speziell op d'Verbesserung vun der Betreiung fir Patienten mat B-Zell-Lymphom konzentréiert, méi séier Diagnostik, verbessert Behandlung a verbessert laangfristeg Resultater.

Fir dëst z'erreechen, huet Dell eng AI Plattform entwéckelt déi seng lescht Späicherarrays a PowerEdge Server benotzt. Dës Plattform gouf an dem UL's Digital Cancer Research Center Multicloud Ökosystem integréiert a kann digital Zwillinge vu Patienten erstellen. Dës digital Zwillinge wäerten d'Fuerscher op verschidde Weeër hëllefen, dorënner beschleunegt Biomarker Tester fir Kriibs, méi déif Abléck an gëeegent Behandlungen ze kréien, a personaliséiert Therapien op Basis vun individuellen Tumorcharakteristiken z'entwéckelen.

Duerch weider Verständnis vun der Pathogenese vun dëse Malignatiounen, wäerten d'Fuerscher och d'Méiglechkeet hunn innovativ therapeutesch Approche z'entwéckelen. Zum Beispill kënne se d'Roll vum Kollagen an der Mikro-Ëmfeld vum Tumor bei der Verbreedung vu Kriibszellen am ganze Kierper an Zentralnervensystem ënnersichen.

D'Partnerschaft tëscht Dell an UL gëtt erwaart d'Wëssen iwwer Kriibsentwécklung ze förderen an d'Diagnostik an d'Behandlungsoptioune fir Kriibspatienten ze verbesseren. Duerch dës Zesummenaarbecht ass d'Zil d'Kriibs klinesch Fuerschung op en neien Niveau ze huelen, schlussendlech fir Patienten a Gesondheetsspezialisten weltwäit ze profitéieren.

Quelle: University of Limerick (UL)

Definitiounen:

1. B-Zell-Lymphom: Eng Aart vu Kriibs, déi wäiss Bluttzellen genannt B-Zellen beaflosst. Et kann a verschiddenen Deeler vum Kierper optrieden an Ënnertypen existéieren.

2. Biomarker Testen: E Prozess fir spezifesch Molekülen oder genetesch Ännerungen z'identifizéieren, déi d'Präsenz oder d'Progressioun vun enger Krankheet uginn.

3. Digital Zwillinge: Virtuell Representatioune vun real-Liewen Objeten oder Systemer déi fir Analyse, Simulatioun an Optimisatioun benotzt ginn.

