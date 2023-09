Resolutioun Spiller Entwéckelen Demeo fir Apple Vision Pro

Resolution Games huet ugekënnegt datt si aktiv eng Versioun vun hirer virtueller Realitéit (VR) a gemëschter Realitéit (MR) Tabletop RPG Simulator, Demeo, fir den Upëff vum Apple Vision Pro Headset entwéckelen. De Vision Pro, agestallt fir fréi d'nächst Joer ze verëffentlechen, ass e wearable Computerapparat deen héich erwaart gëtt an der VR / MR Gemeinschaft. Demeo ass ee vun den éischte VR / MR Spiller fir den Apparat bestätegt ze ginn.

Demeo ursprénglech am Joer 2021 lancéiert a krut d'lescht Joer e Mixed Reality Update deen et erlaabt huet Objeten am Spill uewen op der realer Welt ze setzen mat Passthrough Kameraen op kompatiblen Headsets. Elo gëtt de "Mixed Reality 2.0" Update fir d'Spill Ënnerstëtzung fir Controller-gratis Hand-Tracking an d'Fäegkeet fir verschidde Benotzer am selwechte Raum fir gemëschte Realitéit Elementer op der selwechter Plaz ze gesinn.

Den Apple Vision Pro konzentréiert sech haaptsächlech op MR Apps, déi iwwer eng Vue vun der realer Welt geschicht kënne ginn an net Handheld Controller benotzt. Resolution Games plangt voll Virdeel vun der Vision Pro Fäegkeeten ze profitéieren andeems se souwuel voll virtuellt Spill an Integratioun mat Passthrough Biller ubidden.

Resolution Games Matgrënner a President Paul Brady huet Begeeschterung iwwer d'Méiglechkeeten vun der Hand-Tracking-Technologie ausgedréckt, a seet: "Fortschrëtter am Hand-Tracking hunn eng controller-fräi Zukunft net nëmme méiglech gemaach, awer onheemlech attraktiv." D'Firma mengt datt d'Kombinatioun vun realen a virtuellen Elementer an MR Erfarungen ass wat se wierklech magesch mécht.

Wärend Apple ugekënnegt huet datt iwwer 100 Apple Arcade Titelen op der Vision Pro spielbar sinn, ass et wéineg Ernimmung vu VR a MR Spiller fir den Apparat. Wéi och ëmmer, mat der Inklusioun vum Demeo an der Disponibilitéit vun Unity Engine Support fir VisionOS, kënne méi Spill Ukënnegung um Horizont sinn wéi de Startdatum vun der Hardware Approche.

Resolution Games huet hiren Engagement fir Mixed Reality Gaming ausgedréckt a gesot datt d'Halschent vun hirer Aarbechtsbelaaschtung gewidmet ass fir MR-Titele fir verschidden Apparater am Joer 2024 an doriwwer eraus z'entwéckelen. Den Erfolleg vun Demeo op der Apple Vision Pro kann bestëmmen ob zukünfteg Erfarunge vu Resolution Games op d'Plattform kommen oder net.

Quellen: Ars Technica

Definitiounen:

- Virtuell Realitéit (VR): Eng simuléiert Erfarung déi ähnlech oder komplett anescht wéi déi richteg Welt ka sinn.

- Mixed Reality (MR): Eng Kombinatioun vun real-Welt a virtuellen Elementer déi matenee interagéieren.

- Passthrough: D'Kapazitéit fir Kamera-equipéiert Kopfhörer fir déi richteg Welt ze weisen, déi mat virtuellen Objeten iwwerlagert ass.

- Hand-Tracking: D'Technologie déi Apparater erlaabt Handbewegungen z'entdecken an ze interpretéieren ouni de Besoin fir Handheld Controller.

- Unity Engine: Eng populär Spillentwécklungsplattform benotzt fir béid 2D an 3D Spiller ze kreéieren.