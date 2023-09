Experten warnen iwwer Cybersecurity a Privatsphär Risiken mat Kalifornien Digital Führerschäin

Dem Kalifornien säin neien digitale Führerschäin huet Bedenken ënner Cybersécherheetsexperten iwwer potenziell Sécherheets- a Privatsphärrisiken opgeworf. Zënter dem Start de 15. August hunn ongeféier 100,000 Kalifornier sech scho fir déi digital Lizenz op hire Smartphones ugemellt. Wéi och ëmmer, Experten warnen d'Benotzer datt hir Donnéeën vläicht net komplett géint Déif geschützt sinn. Den Adam Marré, Chief Security Officer fir Cybersecurity Firma Arctic Wolf, bemierkt datt d'Drohung vun onerlaabten Individuen Zougang zu Benotzerdaten kréien oder klauen net null ass. Also, ganz op de grëndleche Schutz vun de Benotzerdaten ze vertrauen ass ze optimistesch.

Fir dës Risiken ze reduzéieren, proposéiert de Marré datt den Department of Motor Vehicles (DMV) Lizenzhalter iwwer déi bescht Praktiken educéieren fir hir digital Identitéiten ze schützen. Dëst beinhalt d'Benotzung vu staarke Passwierder, aktivéiert Zwee-Faktor Authentifikatioun, a regelméisseg d'Sécherheetssoftware an Apps aktualiséieren. Wéi och ëmmer, de Kalifornien Pilotprogramm bitt de Moment keng Zwee-Faktor Authentifikatiounsoptioun fir Zougang zu der digitaler Lizenz ze kréien.

Den Alexis Hancock, vun der Electronic Frontier Foundation, betount och de potenziellen negativen Impakt vun digitale Lizenzen op sozial Ongläichheeten. Leit mat limitéierten Internetzougang oder déi, déi sech net heefeg Smartphone Upgrades leeschte kënnen, kënne marginaliséieren wéinst Vertrauen op digitaler Identifikatioun. Zousätzlech ginn et Bedenken iwwer de potenzielle Mëssbrauch vun der digitaler Identifikatioun, déi d'individuell Privatsphär invadéiere kéint an zu der Grënnung vun engem nationalen Identifikatiounssystem bäidroen.

Ähnlech digital Lizenz Programmer an anere Länner hu Problemer mat Handy IDen begéint. Zum Beispill, mannerjäreg Teenager an Island konnten hir digital Lizenzen ausfalen fir Zougang zu Nuetscluben ze kréien. Am Moment sinn d'Kalifornien digital Lizenzen net akzeptéiert fir Altersbeschränkt Produkter ze kafen, ausser an TSA PreCheck Linnen op ausgewielte Fluchhafen.

Wärend de Kalifornien DMV behaapt datt perséinlech Donnéeën vun der digitaler Lizenz net permanent gespäichert sinn, ass de primäre Schutz fir Benotzerinformatioun de Passcode vum Telefon vum Individuum. Aner Staaten an den USA experimentéieren zanter Joeren mat digitale Führerschäiner, wéi Arizona, wat et erlaabt Apple Benotzer eng digital Versioun vun hire Lizenzen an hiren Apple Portemonnaien ze späicheren.

Insgesamt, wéi Kalifornien sech an d'Räich vun der digitaler Identifikatioun venturet, ass et entscheedend fir d'Cybersécherheet an d'Privatsphär Risiken unzegoen, déi mat dësen digitale Lizenzen verbonne sinn, a Moossnamen z'entwéckelen fir d'Benotzerdaten effektiv ze schützen.

Source:

- Kalifornien DMV bitt elo 'Digital' Führerschäiner. Wéi Dir Är ID op Ärem Telefon kritt