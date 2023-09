De CAFC Vacates PTAB Entscheedungen an Netflix an Apple Fäll

Den US Geriichtshaff vun Appel fir de Federal Circuit (CAFC) huet zwee prézedenziell Meenungen erausginn, souwuel vacating wéi remanding Entscheedunge vum Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Am éischte Fall, Netflix, Inc. Deen ëmstriddene Patent behaapt eng Feature genannt "Trick Play Funktionalitéit", déi e schnelle Forwarding, Rewinding an Szene sprangen erlaabt. Netflix argumentéiert datt d'Fuerderungen offensichtlech gewiescht wieren am Hibléck op fréier Konscht Referenzen, awer DivX behaapt datt d'Referenze net analog waren, well se net datselwecht Bestriewungsfeld adresséieren.

De CAFC war net mat dem PTAB seng Begrënnung averstan, a seet datt Netflix genuch argumentéiert huet datt d'Bestriewungsfeld fir souwuel de Patent wéi och d'Referenze vun der fréierer Konscht d'selwecht war. D'Geriicht huet betount datt et keng Fuerderung ass "Magie Wierder" ze benotzen fir d'Bestriewungsberäich z'identifizéieren an datt allgemeng Sprooch genuch ka sinn. De CAFC huet de Fall un d'PTAB zréckgeschéckt fir ze bestëmmen ob d'Bekanntschaft wierklech analog zum Patent a Fro war.

Am zweete Fall, Apple, Inc. De Patent a Fro huet mat der Schafung vun "Porträtfotoen" bezunn. D'Parteien ware sech net eens iwwer d'Konstruktioun vun engem Fuerderungsbegrëff, an de PTAB huet schlussendlech d'Interpretatioun vum Patentbesëtzer ugeholl. Wéi och ëmmer, de CAFC huet festgestallt datt dës Interpretatioun verschidde Ausféierungen ausgeschloss, déi an der Patentspezifikatioun opgedeckt ginn. D'Geriicht huet festgestallt datt Apple seng proposéiert Konstruktioun méi am Aklang mat den intrinsesche Beweiser war an huet de Fall un d'PTAB fir weider Prozeduren zréckginn.

Béid Fäll ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der korrekt Analyse vun der analoger Konscht an der korrekter Konstruktioun vun Fuerderungsbedéngungen. D'Entscheedunge vum CAFC ginn Orientéierung iwwer d'Standarden, déi an dëse Beräicher applizéiert solle ginn a klären datt et kee Besoin fir "Magiewierder" ass fir d'Bestriewungsberäich z'identifizéieren.