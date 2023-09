Bun 1.0 Schëffer als Node.js an Deno Alternativ

D'Verëffentlechung vum Bun 1.0 markéiert e spannende Moment fir Entwéckler déi no enger schneller Alternativ zu Node.js an Deno sichen. Bun, entworf fir e Drop-in Ersatz fir Node.js ze sinn, versprécht erhéicht Geschwindegkeet an einfacher Benotzung. Wärend engem Release Livestream huet d'Bun-Team seng beandrockend Leeschtung beliicht, Dateien bis zu dräimol méi séier wéi Node.js schreiwen an Dateien mat der selwechter Geschwindegkeet liesen.

Bun, erstallt vum Oven, huet och de Bun Toolkit agefouert, mat der Bun Runtime de Krounbijou. D'Runtime ass e Réckkompatibel Ersatz fir Node.js an huet d'Fäegkeet Typescript- an TSX-Dateien ze lafen ouni Ofhängegkeeten erfuerderlech. Ee vun de Schlësselvirdeeler vum Bun ass seng Geschwindegkeet, mat wesentlech méi séier Startzäiten am Verglach zum npm. Laut Ashcon Partovi, Produktmanager bei Oven, dauert npm ongeféier 150 Millisekonnen fir e Skript op engem MacBook Pro ze lafen, während de Bun an nëmmen 30 Millisekonnen ufänkt, fir eng direkt Erfahrung ze bidden.

A Benchmarking Tester huet de Bun souwuel Node.js wéi och Deno besser gemaach. An engem Beispill, laafen en HTTP-Handler deen eng Server-Säit Säit mat React gemaach huet, huet de Bun ongeféier 68,000 Ufroe pro Sekonn gehandhabt, am Verglach zu 29,000 an 14,000 fir Deno respektiv Node.js. En aneren Test huet gewisen datt de Bun méi héich Ufroe pro Sekonn mat gläichzäiteg Verbindungen erreecht huet, node.js an Deno auszeféieren.

Och wann d'Geschwindegkeet e wesentleche Virdeel vu Bun ass, sollten d'Entwéckler aner Faktoren berücksichtegen wann se eng Runtime auswielen. Deno, zum Beispill, prioritär Sécherheet, erlaabt Entwéckler Packagen aus der Gemeinschaft ze benotzen ouni Suergen iwwer potenziell Systemrisiken. Node.js, op der anerer Säit, huet sech viru kuerzem op d'Verbesserung vun der Leeschtung a Sécherheet fokusséiert. D'Konkurrenz tëscht dëse Runtimes beliicht déi evoluéierend Natur vu JavaScript Runtimes.

Bun ass nach ëmmer eng Aarbecht am Fortschrëtt, mat der Equipe déi am Moment schafft fir d'Windows Versioun op a lafen ze kréien. Wéi och ëmmer, mat senger beandrockender Leeschtung an der einfacher Benotzung, weist de Bun e grousst Potenzial als Alternativ zu Node.js an Deno.

