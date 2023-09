Nei Verëffentlechung: Bun 1.0 JavaScript Runtime

By

Eng nei Versioun vum Bun JavaScript Runtime ass verëffentlecht ginn, mat e puer Verbesserungen an eng experimentell Windows Versioun. Bun 1.0 zielt fir d'Ausféierungsgeschwindegkeet an d'Effizienz vum JavaScript Code ze verbesseren.

De Bun JavaScript Runtime bitt Entwéckler e Runtime Ëmfeld fir JavaScript Code ausserhalb vun engem Webbrowser auszeféieren. D'Runtime erlaabt d'Ausféierung vu JavaScript op verschiddene Plattformen, wat d'Entwéckler erlaabt Desktop Uwendungen, Server-Säit Uwendungen a méi ze bauen.

Eng vun de grousse Verbesserungen am Bun 1.0 ass déi verstäerkte Leeschtung a Stabilitéit. D'Runtime gouf optimiséiert fir JavaScript Code méi séier a méi zouverlässeg auszeféieren, wat zu enger verbesserter Applikatiounsleistung a reduzéierter latency resultéiert.

Zousätzlech zu Performanceverbesserungen, stellt Bun 1.0 experimentell Ënnerstëtzung fir Windows vir. Dëst erlaabt d'Entwéckler JavaScript Uwendungen op der Windows Plattform auszeféieren, d'Runtime d'Vielfältegkeet an d'Uwendbarkeet auszebauen.

Bun 1.0 enthält och verschidde Bugfixer a Stabilitéitsverbesserungen. Dës Updates adresséieren Themen, déi a fréiere Versioune identifizéiert goufen, a garantéieren eng méi nahtlos Erfahrung fir Entwéckler wann Dir d'Runtime benotzt.

D'Verëffentlechung vum Bun 1.0 ass e bedeitende Meilesteen fir d'Entwécklungsgemeinschaft, well et eng verbessert JavaScript Runtime mat experimenteller Windows Support ubitt. D'Entwéckler kënnen elo vun der verstäerkter Leeschtung an erweiderter Plattformkompatibilitéit profitéieren, déi vum Bun 1.0 ugebuede gëtt, wat d'Schafe vu méi effizienten a versatile JavaScript Uwendungen erméiglecht.

