Den Integratiounsprogramm Exekutiv Offizéier vun der Air Force fir Kommando, Kontroll, Kommunikatioun a Schluechtmanagement (C3BM), Brig. Gen Luke Cropsey, huet d'Pläng vum Service beschriwwen fir Cloud-baséiert Kommando a Kontroll an aner digital Infrastrukturen un d'Betreiber ze bréngen bis 2024. Allerdéngs sinn dës Pläng ofhängeg vun der Air Force, déi hire Budget op Zäit kritt. Cropsey sot datt wann de Budget verspéit ass, de Fortschrëtt op entscheedend Efforten, wéi d'Verbesserung vun der digitaler Infrastruktur fir d'Deployment vu Cloud-baséiert Kommando a Kontroll, kéint behënnert ginn.

C3BM gouf d'lescht Joer gegrënnt fir den Advanced Battle Management System (ABMS) ze handhaben, deen eng Sammlung vun interkonnektéierten Technologien an vernetzten Sensoren ass, déi nahtlos Dateniwwerdroung iwwer d'Departement erméiglechen. ABMS ass de Bäitrag vun der Air Force zu der Pentagon's Joint All Domain Command and Control (JADC2) Initiativ, fir Netzwierker, Systemer a Sensoren vum Sëtz op d'Schluechtfeld ze verbannen.

Fir déi operationell Kommando a Kontroll Bedierfnesser ze verstoen, huet d'Loftwaff e Team an d'Indo-Pazifik Regioun fir eng Joer laang Studie geschéckt. Dës Analyse huet d'Entwécklung vu Benotzungsfäll fir ABMS gedriwwen. D'ABMS Team ass och mat Kommandanten engagéiert fir operationell Probleemer z'identifizéieren déi vum System adresséiert kënne ginn.

E bedeitende Bestanddeel vun ABMS ass d'Deployment vun enger Cloud-baséiert Kommando- a Kontrollléisung genannt CBC2. Cropsey betount datt d'CBC2 Deployment eng Top Prioritéit ass a Pläng sinn op der Plaz fir d'Technologie an dräi onbekannte Plazen ze installéieren am 2024. Den Erfolleg vun CBC2 hänkt awer vun der digitaler Infrastruktur of fir de System effektiv ze verbannen.

Cropsey bemierkt datt Timing a Fuerplang Reconciliatioun, souwéi d'Komplexitéit vun der Integratioun vun verschiddenen Elementer, Erausfuerderunge stellen. De Fokus ass ufanks op d'Ausbreedung vum CBC2 an d'Loftverteidegungssektoren, ier se op méi grouss Theateren ausgebaut ginn, sou wéi Indo-Pazifik Kommando oder Europäesch Kommando.

Wann de Budget iwwer den zweete Véierel vum Fiskal 2024 verspéit ass, musse Upassunge fir aner guttgeheescht Prioritéite gemaach ginn. Wéi och ëmmer, Cropsey betount datt den aktuelle Feldplang fir CBC2 intakt bleift.

