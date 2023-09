Monzo lancéiert Investitiounsfunktioun, erlaabt d'Benotzer mat just £ 1 ze investéieren

By

Monzo, déi digital Bank, déi op $ 4.5 Milliarde geschätzt ass, huet eng nei Feature genannt "Investments" agefouert, déi senge Clienten erlaabt an Fongen ze investéieren, déi vum Asset Management Ris BlackRock ausgewielt goufen. Dëst markéiert dem Monzo säin éischte Sträit op den Investitiounsmarché an ass Deel vun den Efforten vun der Firma fir hir Finanzservicer auszebauen an zousätzlech Einnahmestroum ze generéieren.

D'Investitiounsfunktioun erlaabt d'Benotzer mat esou wéineg wéi £ 1 ze investéieren, a setzt Monzo a Konkurrenz mat etabléierte Banken wéi Chase a méi jonk Startups wéi Chip, Moneybox, a Plum. Den Uwendungsprozess ass einfach, mat berechtegte Benotzer déi op eng Waardelëscht bäitrieden fir Zougang zum Produkt ze kréien an dann invitéiert ginn fir en Investitiounspot ze kreéieren.

Monzo bitt dräi Fongen, déi vum BlackRock geréiert ginn: Virsiichteg, Balanced, an Abenteuer. De Careful Fonds huet e nidderegen Risiko a nidderegen Rendement, de Balanced Fund huet e mëttlere Risiko a Belounung, an den Abenteuer Fonds involvéiert méi héich-Risiko Allokatiounen mat méi grouss potenziell Rendementer.

De CEO TS Anil sot datt de Monzo decidéiert huet d'Investitiounsfunktioun anzeféieren fir de Mangel u Wëssen a Bezuelbarkeet Barrièren unzegoen, déi d'Brite konfrontéiert hunn wann et ëm d'Investitioun geet. Fuerschung op Optrag vum Monzo huet verroden datt 69% vun der UK Bevëlkerung net sécher sinn, wou se fir en zougänglechen a userfrëndlechen Investitiounsprodukt goen, a 60% vun Erwuessener wiere méi geneigt ze investéieren wann de Minimum Investitiounsbetrag niddereg wier.

D'Investitiounsfunktioun erschéngt ënner der Spuer- & Investitiounssektioun um Monzo sengem Heembildschierm a gëtt graduell un all berechtegte Clienten an de kommende Wochen ausgerullt. Wéi och ëmmer, Clienten déi finanziell Schwieregkeeten hunn oder déi hannendru sinn op Scholdenbezuelungen kënnen net nei Investitiounen opmaachen. D'Benotzer hunn och d'Flexibilitéit fir Ännerungen ze maachen, ze annuléieren oder hir Investitiounen zu all Moment zréckzezéien.

Monzo huet de Moment iwwer 8 Millioune Clienten a Groussbritannien an zielt fir nei Beräicher vu Finanzservicer auszebauen fir d'ganzt Joer Rentabilitéit z'erreechen. D'Firma huet hir éischt zwee Méint Rentabilitéit am Joer 2023 gemellt.

D'Investitiounsfunktioun kënnt mat enger flaach Frais vun 0.59% pro Mount, besteet aus enger 0.14% Fondsgebühr an enger 0.45% Plattformgebühr.

Wärend Monzo net déi éischt Neobank a Groussbritannien ass fir Investitiounsfeatures ze bidden, Konkurrenten wéi Starling Bank an Zopa bidden nach keng sou Optiounen. Wéi och ëmmer, verschidde Fintech Plattforme wéi Revolut a Freetrade bidden scho Aktienhandelsfäegkeeten. Dem Monzo säi CEO, TS Anil, huet Fuerderungen entlooss datt d'Bank spéit op d'Investitiounspartei war.

