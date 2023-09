De Masked Singer: De Brian Austin Green verréit seng Ongerechtegkeet fir déi grujheleg Crawlies vun Australien

An engem rezenten Interview huet de Schauspiller Brian Austin Green, bekannt fir säin Optrëtt op The Masked Singer, opgemaach iwwer seng ee grousse Deslike wann et an Australien kënnt - seng grujheleg Crawlies. De Green, deen e puer Wochen an Australien verbruecht huet fir déi populär Realitéit Show ze filmen, huet seng Erfarunge gedeelt an huet seng Aversioun vun der eenzegaarteger Déieren vum Land opgedeckt.

Wärend senger Zäit an Australien huet de Green verschidden Arten vun Insekten a Spannen begéint, déi hien immens onroueg gemaach hunn. Hien huet zouginn datt hien et Erausfuerderung fonnt huet sech un d'Präsenz vun dëse Kreaturen unzepassen, well se wesentlech anescht waren wéi dat wat hien a sengem Heemechtsland gewinnt war.

Wéi och ëmmer, Green huet och seng Unerkennung fir d'Schéinheet vun Australien a seng divers Landschaften ausgedréckt. Hien huet unerkannt datt d'Land e puer vun den atemberaubendste Kuliss huet, déi hien jeemools gesinn huet, a seng Oflehnung fir déi grujheleg Crawlies huet seng allgemeng positiv Erfarung net iwwerschësseg.

Dem Green seng Éierlechkeet iwwer seng Ongerechtegkeet fir d'Australesch Déieren resonéiert mat ville Leit, déi dem Land seng eenzegaarteg Kreaturen begéint hunn. Australien ass notoresch fir seng reichend a divers Insekt- a Spannpopulatiounen, wat fir e puer Besucher spannend ka sinn, awer fir anerer ofsetzen.

Et ass essentiell ze bemierken datt d'Déieren vun Australien och bedeitend ass an eng entscheedend Roll a sengem Ökosystem spillt. Vill vun den Insekten a Spannen vum Land hunn faszinéierend Charakteristiken a si entscheedend fir d'Bestäubung, d'Peschtbekämpfung an d'Erhale vum Gläichgewiicht vun der Natur.

Wärend dem Green seng Meenung seng perséinlech Aversioun géint grujheleg Crawlies an Australien reflektéiert, ass et essentiell fir sou Begéinungen mat engem oppene Geescht unzegoen an se als eng Geleeënheet ze gesinn fir iwwer d'markistesch Déieren vum Land ze léieren.

