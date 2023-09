Apple ass agestallt fir seng lescht iPhone-Opstellung an der "Wonderlust" Event an hirem Sëtz am Silicon Valley matzedeelen. Wärend wéineg Informatioun iwwer déi nei iPhones opgedeckt gouf, gëtt erwaart datt d'Firma sech op d'Verbesserung vun der Leeschtung konzentréiert an en universellen Ladegerät implementéiere wäert. Dës Beweegung op en universellen Ladegerät ass am Aklang mat engem Europäesche Gesetz dat d'nächst Joer an Europa obligatoresch gëtt.

D'Aféierung vum iPhone 15 kënnt zu enger Zäit wou Apple mat Erausfuerderunge um chinesesche Maart steet, wou Berichter suggeréieren datt d'Regierung d'Staatsbeamten verbitt hir Telefone ze benotzen. Och wann dëst e minimalen Impakt op de Verkaf kann hunn, ënnersträicht et Bedenken iwwer d'Vertraue vun Apple op China fir d'Fabrikatioun amgaang ze wuessen diplomatesch Spannungen tëscht den USA a China.

An de leschte Véierel huet Apple e Réckgang am iPhone Verkaf erliewt wéinst méi héije Präisser, wat d'Clienten dozou bruecht hunn d'Upgrade op méi nei Modeller ze verzögeren. Fir dëst ze adresséieren, suggeréieren vill Rumeuren datt Apple en universellen USB-C Hafen fir Laden an Datenübertragung adoptéiert, ersetzt seng Lightning Connectoren. Dës Ännerung entsprécht dem EU Gesetz dat USB-C als Standard Chargeur fir all nei Smartphones, Pëllen a Kameraen mandatéiert ab Enn 2024.

D'Europäesch Unioun Politiker argumentéieren datt dës Regel d'Liewe vun den Europäer vereinfachen, den elektroneschen Offall reduzéieren an d'Käschte fir d'Konsumenten reduzéieren. Apple benotzt scho USB-C Ladeporten op sengen iPads a Laptops, awer et huet de Schalter op iPhones widderstanen, zitéiert Bedenken iwwer d'Stëmmung vun Innovatioun a kompromittéiert Sécherheet. Trotzdem gëtt d'Verréckelung op USB-C elo als inévitabel ugesinn.

Zousätzlech zu der Ladegeräterännerung gëtt Apple erwaart Verbesserunge fir iPhone Kameraen a Chips aféieren, zesumme mat potenziellen Präiserhéijungen fir seng Pro Modeller. Den Erfolleg vum iPhone 15 wäert kritesch sinn fir d'Performance vun Apple am nächste Joer, well d'Firma zielt d'Dynamik erëmzekréien no e puer wéineg Véierel.

Trotz Suergen iwwer Chinesesch Restriktiounen op iPhones, hunn Apple Exekutoren en Uptick am Verkaf um chinesesche Maart während enger Period vum allgemenge Réckgang beliicht. Analysten schätzen datt e potenzielle Verbuet eng Fraktioun vum iPhone Verkaf a China beaflosst. Trotzdem ass et kloer datt China e wichtege Maart fir Apple bleift, an all negativ Gefill vun der chinesescher Regierung ass Ursaach fir Suergen.

