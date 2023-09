Star Trek: Infinite: A Game-Changer fir Trekkies a Strategie-Enthusiaster

Paradox Interactive an Nimble Giant Entertainment hu sech zesummegeschafft fir e Spill erauszebréngen dat d'Alpha- a Beta-Quadranten revolutionéiert. Titel Star Trek: Infinite, dësen neie Space Sim ass lizenzéiert vu Paramount Consumer Products a wäert fir Mac a PC Benotzer den 12. Oktober 2023 verfügbar sinn.

Fir begeeschterten Raumfuerer gëtt et eng Geleeënheet d'Spill virzebestellen an exklusiv Virdeeler ze kréien. Dës enthalen Optiounen fir Star Trek: Lower Decks Uniformen, Zougang zu den USS Cerritos, e Wëssenschaftsschëff entworf fir kleng Natiounen am Second Contact Modus, an eng exklusiv Klingon Beroder Stëmm Linn.

Fir eng Premium Experienz bitt d'Digital Deluxe Edition (DDE) méi wéi nëmmen de Kärspill. Et enthält en digitalt Konschtbuch, den offiziellen Soundtrack, an en In-Game Musekspack mat klassesche Melodien aus dem Star Trek Universum.

Set Joerzéngte virum Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite erlaabt d'Spiller d'Kontroll vun hirer gewielter Fraktioun ze iwwerhuelen: d'United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union oder Klingon Empire. D'Spiller erliewen galaktesch Politik, Empirewirtschaft, an engagéiere sech an éischte Kontakt Szenarie mat onbekannte Spezies. D'Spill bleift trei zu Star Trek Lore wärend nei Storylines agefouert ginn fir ze entdecken.

Star Trek: Infinite soll den 12. Oktober 2023 fir Mac a PC Benotzer starten. D'Fans vun der Franchise kënne sech freeën sech am Star Trek Universum z'ënnerhalen an hiren eegene Wee an der Galaxis ze schmieden. Liewen laang a Wuelstand, Spiller!

