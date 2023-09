Bank of England fuerdert National Gespréich iwwer Digital Pound Privatsphär Bedenken

Bank of England (BoE) Adjoint Gouverneur designéierte Sarah Breeden huet en "nationalt Gespréich" opgeruff fir ëffentlech Bedenken ronderëm d'Privatsphär Implikatioune vun enger digitaler Versioun vum Pound ze adresséieren. D'BoE an de UK Finanzministère hunn d'Méiglechkeet ënnersicht fir en digitale Pound an der nächster Zukunft aféieren. Wéi och ëmmer, Kritiker argumentéieren datt eng digital Währung d'Regierungen erméigleche kéint d'Ausgabegewunnechten vun Individuen ze iwwerwaachen a Cash Transaktiounen ze komplizéieren.

Breeden betount d'Noutwennegkeet fir Privatsphär Bedenken unzegoen an en oppenen Dialog iwwer dëst Thema ze förderen. Si huet betount datt en digitale Pound als Grondlag fir all digital Transaktiounen déngt, fir Vertrauen an d'Währung ze garantéieren. Wéi och ëmmer, si huet unerkannt datt et Erausfuerderunge gëtt fir d'Privatsphär ze managen an d'Roll vum Staat a Relatioun mat enger digitaler Währung ze definéieren.

Privatsphär Bedenken iwwer Programméierbarkeet goufen och vum Breeden unerkannt, deen d'Noutwennegkeet beliicht huet fir kloer Gesetzgebung a Konditioune festzeleeën fir dës Bedenken unzegoen.

Breeden huet weider betount datt d'Privatsphär och eng Prioritéit sollt sinn wann Dir digital Währungen aus dem private Secteur berücksichtegt. Si huet drop higewisen datt eelef Länner schonn digital Versioune vun hire Währungen ausgerullt hunn, an d'US Federal Reserve berécksiichtegt och d'Méiglechkeet.

Den Impakt op d'finanziell Stabilitéit ass eng aner wichteg Iwwerleeung fir Breeden. D'Äntwerten op d'ëffentlech Konsultatioun iwwer den digitale Pound wäerte spéider dëst Joer publizéiert ginn, wat weider Abléck an verschidden Aspekter vun der Propositioun gëtt.

Et ass derwäert ze bemierken datt Breeden d'Iddi entlooss huet datt eng digital Währung d'Disponibilitéit vu Cash eliminéiert wéi vu Kritiker proposéiert.

Quellen: Reuters

Definitiounen:

- Digital Pound: Eng digital Versioun vun der UK Währung, de Pound Sterling.

- Bank of England (BoE): D'Zentralbank vu Groussbritannien.

– Privatsphär Bedenken: Bedenken iwwer de Schutz vu perséinlechen Informatioun an individuellen Privatsphärrechter.

- Programméierbarkeet: D'Kapazitéit fir Code oder Instruktioune fir e Computer oder digitale System ze schreiwen fir spezifesch Funktiounen oder Aufgaben auszeféieren.

– Finanzstabilitéit: Den Zoustand an deem e Finanzsystem, wéi e Bankesystem, fäeg ass Schock ze widderstoen a seng Operatioun z'erhalen.

- Ëffentlech Berodung: De Prozess fir ëffentlech Input oder Feedback iwwer e bestëmmt Thema oder Propositioun ze sichen.

Source: Reuters