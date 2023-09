BMW Scraps Abonnementskäschte fir gehëtzt Autositze

BMW huet decidéiert déi kontrovers Abonnementskäschte fir gehëtzt Autositze ze eliminéieren, déi d'lescht Joer fir Opschwong bei de Clienten gesuergt hunn. Den däitschen Autohersteller huet e Réckschlag konfrontéiert wéi en e monatlecht Gebühr vun $ 18 fir gehëtzte Sëtzer agefouert huet, eng Feature déi virdru als Standard erwaart gouf. D'Beweegung huet eng Gemeinschaft vun Hacker opgefuerdert hir Servicer ze bidden fir d'Feature ze spären fir déi net gewëllt extra ze bezuelen.

Iwwerdeems US Chauffeuren net vun der Abonnement-nëmmen Optioun betraff waren, BMW Besëtzer an Däitschland, Groussbritannien an anere Länner hu missen entscheeden ob extra fir gehëtzt Sëtzer ze bezuelen. Wéi och ëmmer, an engem rezenten Interview mam Autocar, huet de BMW säi Verwaltungsrot fir Verkaf a Marketing, Pieter Nota, ugekënnegt datt Heizkierper elo beim Kaf ka kaaft oder refuséiert ginn.

D'Nota huet erkläert datt d'Entscheedung fir d'Abonnementsgebühr ze verschrotten duerch geréng Benotzerakzeptanz a Clients Perceptioun gedriwwe gouf. "D'Leit mengen datt se duebel bezuelt hunn, wat eigentlech net wouer war, awer Perceptioun ass Realitéit", sot d'Nota. Hien huet unerkannt datt wärend BMW en extra Service wollt ubidden andeems se d'Optioun ubidden fir spéider Sëtzheizungen z'aktivéieren, et net gutt bei de Clienten resonéiert.

D'Kontrovers huet nach méi Opmierksamkeet gefouert, wéi zwee US Gesetzgeber, Paul Moriarty an Joe Danielsen, hir Suergen ausgedréckt hunn an iwwerluecht hunn d'Praxis ze verbidden. Si hunn argumentéiert datt Autosfirmen d'Konsumenten net eng Abonnementskäschte solle berechnen fir Features déi scho beim Verkaaf um Gefier installéiert sinn. De Moriarty an den Danielsen hunn gegleeft datt esou Geschäftspraktiken haaptsächlech gedéngt hunn fir Firmegewënn ze erhéijen an d'Konsumenten géint d'Erhéijung vun de Käschten ze schützen.

Insgesamt ass dem BMW seng Entscheedung fir d'Abonnementsgebühr fir gehëtzt Sëtzer ofzeschafen ass eng positiv Beweegung déi de Client Feedback adresséiert an e méi transparente Kafprozess fir seng Gefierer garantéiert.

Quellen:

