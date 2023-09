SIX, e Schwäizer Finanzdéngschtleeschter, huet ugekënnegt datt BME Clearing, déi spuenesch Zentral Géigepartei (CCP), reglementaresche Genehmegung vun der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) kritt huet fir Bitcoin an Ethereum Futures ze läschen. Dëst markéiert e bedeitende Meilesteen am digitalen Asset-Ökosystem a weist dem SIX säin Engagement fir Innovatioun a Sécherheet.

BME Clearing wäert en neie Segment mam Numm Digital Asset Derivatives aféieren, fir institutionell Investisseuren riicht. Dëse Segment gëtt e séchert an héich reglementéiert Ëmfeld fir Handel, Clearing, a Cash Settlement vun digitale Verméigen Futures. D'Aféierung vun dësem Segment ass an Äntwert op d'wuessend Nofro vun Institutiounen fir reglementéiert Zougang zu digitale Verméigen.

De José Manuel Ortiz, Head of Clearing and Repo Operations bei SIX, huet seng Freed ausgedréckt iwwer d'regulatoresch Genehmegung fir dësen neie Segment. Hien huet betount datt dëse Meilesteen dem SIX säin Engagement reflektéiert fir Institutiounen, Clienten an Investisseuren mat innovative Léisungen z'erméiglechen. D'Zil ass et zum weidere Wuesstum vum digitale Verméigen-Ökosystem bäizedroen an eng sécher an effizient Handelserfahrung fir all Clienten ze garantéieren.

Andeems Dir eng reglementaresch Genehmegung kritt, ass BME Clearing fäeg Institutiounen eng reglementéiert Avenue ze bidden fir Zougang zu digitale Verméigen wéi Bitcoin an Ethereum. Dës Beweegung entsprécht dem wuessenden Interessi an d'Adoptioun vu Krypto-Währungen ënner institutionellen Investisseuren.

Insgesamt ass d'Zustimmung vum CNMV un BME Clearing eng bedeitend Entwécklung déi dem SIX säin Engagement fir Innovatioun a Sécherheet am Digital Asset Ecosystem verstäerkt. Duerch d'Aféierung vum Digital Asset Derivatives Segment, zielt BME Clearing fir institutionell Investisseuren e séchert a reglementéiert Ëmfeld ze bidden fir digital Asset Futures ze handelen.

