Apple stellt den iPhone 15 Pro mat méi liichtem Chassis a méi laanger Batterieliewen annoncéieren

An engem spannenden Update huet de Mark Gurman bei Bloomberg opgedeckt wat se vum Apple sengem nächste September Event erwaart, wou se geplangt sinn den héich erwaarten iPhone 15 Pro ze verkënnegen. Laut Gurman ass eng bedeitend Ännerung vum neie Modell de Schalter vun Edelstol op Titan fir d'Säite vum Chassis, wat zu engem méi liichte Gesamtgewicht an engem méi stilvollen Design resultéiert.

Laut Quellen wäerten d'iPhone 15 Pro Modeller ongeféier 10% méi hell sinn wéi hir Virgänger. Dëst ass e wëllkomm Depart vu fréiere Joeren, wou d'iPhones méi déck a méi schwéier ginn fir méi grouss Batterien opzehuelen. Interessanterweis wäert d'Gewiichtreduktioun d'Batteriedauer net kompromittéieren. Duerch d'Effizienzverbesserunge vum neien 3-Nanometer A17 Chip kënnen d'Benotzer nach méi laang Batterieliewen am Verglach zu de fréiere Modeller erwaarden.

D'Pro Modeller wäerten och e Leeschtungsrand hunn, well Apple se mat engem méi séieren A17 Chip ausrüsteren, deen um neien 3-Nanometer Produktiounsprozess an zousätzlech Erënnerung gebaut gëtt. Den neien Chip wäert d'CPU an d'GPU Leeschtung verbesseren, wat zu enger méi schéi Leeschtung resultéiert. Wéi och ëmmer, den Highlight wäert ouni Zweifel d'Verbesserungen am Batterieliewen sinn. Apple gëtt erwaart fir e puer extra Stonnen Batterieleszäit fir den iPhone 15 Pro ze annoncéieren, wat eng bedeitend Verbesserung ass wann Dir e puer Cliente beschwéiert iwwer d'Batteriedauer op de fréiere iPhone 14 Pro Modeller.

Et ass derwäert ze bemierken datt den A17 Chip exklusiv fir d'Pro Modeller wäert sinn, während de Basismodell iPhone 15 an iPhone 15 Plus den A16 Chip vun de leschte Joer Pro Telefone weisen. Dëst hält d'Apple Strategie fir Leeschtungsdifferentiateuren tëscht hiren verschiddenen iPhone Modeller ze bidden.

Den iPhone 15 Apple Event ass geplangt fir Dënschdeg, September 12 um 10 Auer PT. Bleift ofgeschloss fir weider Updates an Ukënnegung vun Apple.

