Zoom stellt AI-Powered Digital Assistant fir Abonnementer vir

Zoom huet säin neien generativen AI-ugedriwwenen digitale Assistent enthüllt, genannt Zoom AI Companion. Den Assistent gëtt an de bezuelte Abonnementer vun Zoom abegraff ouni zousätzlech Käschten. Den AI Begleeder wäert iwwer d'Zoom Plattform verfügbar sinn, bitt Features wéi Reuniounssumme, Message Ausschaffen, an Echtzäit Reuniounsfeedback. Wärend e puer Features beim Start verfügbar sinn, anerer ginn am Fréijoer 2024 ausgerullt.

Smita Hashim, Chief Product Officer bei Zoom, ënnersträicht den Engagement vun der Firma fir Clientswäert an Innovatioun mat der Aféierung vum AI Companion. D'Benotzer kënnen fäeg sinn mam Assistent duerch e Säitepanel an der Meetings Erfahrung ze interagéieren, an Zoom huet Pläng fir d'Fäegkeeten vum Assistent am ganze nächste Joer auszebauen.

Zousätzlech zu dëser Ukënnegung huet de Zoom CEO Eric Yuan op d'Entscheedung vu Microsoft geäntwert fir Microsoft Teams aus Office 365 a Microsoft 365 Abonnementer ze trennen. De Yuan huet virgeschloen datt d'US Federal Trade Commission (FTC) sollt iwwerleeë fir d'Saach z'ënnersichen, ähnlech wéi d'EU Anti-Konkurrenzorgan.

Salesforce lancéiert Advanced Productivity Tools for Slack

Salesforce huet dräi nei fortgeschratt Produktivitéitstools fir Slack agefouert: Slack AI, Slack Lëschten, an nei Automatisatiounsfäegkeeten. Slack AI ass an der Plattform integréiert a bitt Features wéi Kanalrecaps a Fuedem Zesummefaassungen. Slack Lëschten erméiglechen d'Benotzer d'Aarbechtsaufgaben ze verfolgen a Projete mat engem streamlined Kommunikatiounsfloss ze managen. Déi nei Automatisatiounsfäegkeeten erlaben d'Benotzer spezifesch Aufgaben ze automatiséieren ouni Kodéierungsexpertise. Entwéckler kënnen och personaliséiert Apps mat Slack als Host bauen.

Noah Desai Weiss, Chief Product Officer bei Slack, huet de Fokus vun der Firma betount fir eng intelligent an effizient Produktivitéitsplattform ze liwweren déi d'Benotzer erméiglecht hir bescht Aarbecht ze maachen. Slack AI a Slack Lëschte wäerten dëse Wanter am Pilot sinn, mat allgemenger Disponibilitéit geplangt fir 2024. Den neien Automatisatiounshub soll méi spéit dëse Mount verfügbar sinn.

Microsoft endet Ënnerstëtzung fir Skype an Teams Zëmmeren, stellt Rechnung fir Opnam an Transkript APIen vir

Microsoft huet ugekënnegt datt Teams Rooms keng Verbindunge méi mat dem Skype for Business Server ënnerstëtzen ab dem 1. Oktober 2023. Dës Ännerung wäert eng kleng Unzuel vu Clienten beaflossen déi on-premise Konfiguratiounen benotzen. Teams Rooms wäert seng Ënnerstëtzung op den Exchange Server verschécken, dee scho vum Teams Desktop benotzt gëtt.

Zur selwechter Zäit huet Microsoft d'Rechnung fir seng Opnam an Transkript APIen an Teams agefouert. D'Entwéckler ginn elo berechent fir dës APIen ze benotzen, mat Opzeechnungen déi $ 0.03 pro Minutt kaschten an Transkriptiounen op $ 0.024 pro Minutt. Microsoft huet d'Virdeeler vun dësen APIen beliicht fir Entwéckler, déi Line of Business (LOB) Apps a Multi-Tenant Independent Software Vendor (ISV) Léisunge bauen, inklusiv Call Summatioun, Speaker Abléck, Smart Follow-ups, an Training an Onboarding.

