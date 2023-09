BGMI Ancient Mummy Set Crate and Redeem Codes fir September 8: Alles wat Dir musst wëssen

Battlegrounds Mobile India (BGMI) ass ee vun de populäersten Spiller an Indien ginn, befaasst Spiller fir Stonnen op Enn. Trotz sengem rezente Verbuet a spéider Retour, geet d'Spill weider eng trei Fanbase unzezéien. Mat verschiddenen Updates an Ergänzunge entwéckelt BGMI sech dauernd fir d'Spiller engagéiert ze halen.

Ee vun de rezente Ännerungen am BGMI ass d'Integratioun vun der Stëmm vum Cricketer Hardik Pandya an d'Ukënnegung vum Schauspiller Ranveer Singh als Markenambassadeur fir BGMI Indien. Zousätzlech huet d'Spill eng nei Ancient Mummy Set Crate agefouert, déi spannend Belounungen am Spill ubitt.

Den offiziellen BGMI Instagram Grëff huet e Video gepost mat der Mumie Këscht, déi vill Opreegung bei de Spiller generéiert. De Post betount datt d'Ancient Power Crate ka fir just 18 UC (in-game Währung) opgemaach ginn a bitt d'Méiglechkeet fir epesch Emotiounen a Sets ze kréien.

Fir Spiller déi op der Sich no In-Game Belounungen wéi Pistoul Skins, Outfits, Waffen, Gefierer a méi gratis ze kréien, huet BGMI Erléisungscodes verëffentlecht. Dës Coden kënne während enger limitéierter 12-Stonne Period benotzt ginn fir verschidde nei Belounungen ze spären.

Hei sinn d'BGMI Erléisungscodes fir den 8. September:

– BTOQZHZ8CQ – Neien!

– TQIZBZ76F – Gefier Haut

- GPHZDBTFZM24U - UMP9 Haut

– KARZBZYTR – Gratis Outfit

– JJCZCDZJ9U – Golden Pan

- UKUZBZGWF - Free Freedefeier

– TIFZBHZK4A – Gratis Outfit

– RNUZBZ9QQ – AKM Gletscher Haut

– PGHZDBTFZ95U – M416 Haut

– R89FPLM9S – Begleeder

- BMTCZBZMFS - Pretty a Pink Set a Pretty a Pink Headpiece

– TQIZBz76F – 3 Free Moto

– BMTFZBZQNC – Gratis Drifter Set

- SD14G84FCC - fräi Haut fir KAR98 Sniper Gun

Fir dës Coden ze erléisen an Är Belounungen ze froen, befollegt dës Schrëtt:

1. Besicht déi offiziell BGMI Websäit a gitt Är BGMI Charakter ID.

2. Paste der Erléisungscode an der virgesinn Plaz fir am Spill Belounungen.

3. Gitt de Captcha / Verifikatiounscode a klickt op ofginn.

4. Eemol de Prozess fäerdeg ass, Dir kënnt Är redeemable Präisser duerch d'Spill Mail sammelen.

Bleift ofgeschloss fir méi Updates a Coden vu BGMI wéi d'Konkurrenz erwiermt mam impending Retour vum Garena Free Fire.

Definitiounen:

- BGMI: Ofkierzung fir Battlegrounds Mobile India, e populärt mobilt Spill an Indien.

- UC: Am Spill Währung benotzt am BGMI.

- Erléissende Coden: Besonnesch Coden déi am Spill aginn kënne ginn fir Belounungen am Spill ze erléisen.

- Epesch Emotiounen a Sets: Exklusiv Emotiounen an Outfits mat Spezialeffekter an Designen.

- Gun Skins: personaliséierbar Optrëtter fir Waffen am Spill.

- Outfits: Kleedungsartikelen déi vu Spiller Charaktere gedroe kënne ginn.

- Gefierer: Gefierer am Spill benotzt fir den Transport.

- Begleeder: En net-spillbare Charakter deen de Spiller Charakter begleet.

- Crates: Am-Spill Elementer déi randomiséiert Belounungen enthalen.

Quellen:

- BGMI offiziell Websäit

- BGMI Instagram Handle