BeXide Studio fir Onannoncéiert Spill op Tokyo Game Show 2023 ze weisen

BeXide, de renomméierten Studio bekannt fir seng populär Spiller wéi Doko Demo Issyo a Super Bullet Break, huet ugekënnegt datt et en onannoncéierten Titel fir d'PlayStation 5, Switch, a PC (Steam) Plattformen op Tokyo Game Show 2023 ausstellt. héich erwaart Spill gëtt nieft dem BeXide säi virdru ugekënnegt Spill gewisen, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

D'Besucher vum Event kréien d'Méiglechkeet souwuel Persha wéi och de Magic Labyrinth ze spillen: Arabian Nyaights an den onbekannten Titel am Stand "Indie Games Corner". Als spezielle Plëséier fir Spiller bitt BeXide exklusiv Tokyo Game Show 2023 Acryl Schlësselhalter fir Persha an de Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, souwéi eng separat originell Neiegkeet fir dat nei ugekënnegt Spill.

Tokyo Game Show 2023 ass geplangt vum 21. bis de 24. September an der Makuhari Messe zu Chiba, Japan stattfannen. Dëst héich ugesi Spillerinne Event lackelt Industrie Professionnelen, Spillerinne Enthusiaster, a Medien aus der ganzer Welt, déi eng Plattform fir Entwéckler fir hir lescht Kreatiounen ze weisen.

Dem BeXide seng Entscheedung en onannoncéiert Spill op der Tokyo Game Show 2023 ze presentéieren huet bedeitend Opreegung bei de Fans an der Spillgemeinschaft generéiert. Mat dem Atelier säi Track Record fir erfreelech an innovativ Spillerfarungen ze liwweren, ass d'Erwaardung op dësen neien Titel op engem All-Time High.

