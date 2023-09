Beschte Smartphones ënner Rs 50,000 an Indien

Wann Dir e Budget vun 50,000 Rupien fir e Smartphone hutt, hutt Dir vill Méiglechkeeten aus ze wielen. Fir Iech ze hëllefen déi richteg Wiel ze maachen, hu mir déi Top 5 Smartphones déi aktuell verfügbar sinn an dëser Präisspalette opgelëscht, hir Features, Leeschtung a Stil berücksichtegt.

1. Google Pixel 7: De Google Pixel 7 ass verfügbar fir knapp 50,000 Rupien op Flipkart, an de Präis kann nach méi niddereg sinn mat bestëmmte Kreditkaarten. Et kënnt mam Google sengem leschten Tensor G2 Prozessor, 8 GB RAM an 128 GB intern Späichere. Den Telefon huet e 6.3 Zoll Full HD + OLED Display mat enger 90 Hz Erfrëschungsrate an 1400 Nits Peak Hellegkeet. Et huet en héich bewäertte Kamerasystem, dorënner eng 50MP primär Kamera mat OIS an eng 12MP ultra-breet Kamera. De Pixel 7 leeft op der leschter Android 13 mat der Material You Design Sprooch.

2. OnePlus 11R 5G: Den OnePlus 11R 5G bitt exzellente Wäert fir Suen wärend e puer Feature vu sengem méi Premium Geschwëster, dem OnePlus 11 5G, léint. Et huet e 6.74-Zoll kromme Fluid AMOLED Display, Snapdragon 8+ Gen 1 Chip, an Optiounen fir bis zu 16 GB RAM an 256 GB Späichere. Den Telefon huet eng 50MP primär Kamera mat OIS, 8MP ultrawide Kamera, an eng 2MP Makro Kamera. Et huet och eng 16MP Selfie Kamera an eng laang dauerhaft 5000 mAh Batterie.

3. Nothing Phone (2): Déi lescht Offer vun der Nothing Mark, den Nothing Phone (2), ass e wesentlechen Upgrade vum fréiere Modell. Et huet en transparenten Réck mat LED Luuchten, déi Ästhetik a Funktionalitéit ubidden. Den Telefon bitt eng mächteg Leeschtung an Personnalisatiounsoptiounen.

Dëst sinn nëmmen e puer Optiounen verfügbar an der ënner 50,000 Rupien Präisbereich. Ofhängeg vun Äre Virléiften an Ufuerderungen, fannt Dir vill méi Smartphones mat High-End Features, Leeschtung a Stil bannent dësem Budget.

