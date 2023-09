Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp - En Inside Look op d'NHL Preseason

D'National Hockey League (NHL) an NHL Network hunn hir Partnerschaft mat de Los Angeles Kings annoncéiert fir déi véiert Saison vun hiren All-Access Preseason Docuseries, Behind The Glass. Dës dräi-Deel Serie, produzéiert vum NHL Network an Zesummenhang mat NHL Productions, gëtt en hannert-de-Kulissen Bléck op d'Intensitéit, Drama, a Konkurrenz vun enger NHL Preseason duerch d'Objektiv vun den zweemol Stanley Cup Champion Kings.

Déi kommend Saison vun Behind The Glass wäert d'Kinge Rees op d'Südhallefkugel weisen wéi se géint d'Arizona Coyotes zu Melbourne, Australien fir d'2023 NHL Global Series spillen. Dëst wäert déi éischt NHL Spiller sinn déi an Australien gespillt ginn, wat d'Serie opreegt. D'Spiller wäerte mic'd ginn an ewech vun der Rink präsentéiert ginn, an de Fans enestaende Inhalt ubidden wéi se fir hir Plaz op der Lëscht konkurréiere a sech op déi regulär Saisonöffner virbereeden.

No zwee hannereneen Stanley Cup Playoff Plazen, hunn d'Kings Erwaardunge fir d'Organisatioun erhéicht. Behind The Glass konzentréiere sech op de Vizepräsident an General Manager vum Team, Rob Blake, an den Trainer Todd McLellan, wéi se d'Team am ganzen Trainingslager féieren an d'Visioun fir e méijähreg Stanley Cup Kandidat formen. D'Serie wäert och Schlësselspiller profiléieren wéi den neie kaaften Zentrum Pierre-Luc Dubois, Rising Stars Adrian Kempe a Kevin Fiala, a veteran Kärspiller Anze Kopitar an Drew Doughty. Den Teampresident Luc Robitaille gëtt eenzegaarteg Abléck an wat et heescht e Kinnek ze sinn.

Behind The Glass huet fir d'éischt am Joer 2018 Premiere gemaach, a bitt de Fans en eemolegen Bléck op d'NHL Preseason duerch d'Ae vun den New Jersey Devils. Zënterhier huet d'Serie d'Philadelphia Flyers an d'Nashville Predators gewisen. D'Editioun vun dësem Joer wäert d'Spiller erhéijen mat der internationaler Rees op Melbourne, Australien.

D'Fans kënnen erwaarden exklusiv Bonusinhalt a Clips vun all Episod vun Behind The Glass ze gesinn, déi iwwer digital a sozial Medienplattformen gedeelt ginn mam Hashtag #BehindTheGlass. Zousätzlech wäert all Episod op der YouTube Plattform vun der NHL verfügbar sinn, wat de Fans méi Méiglechkeete bitt fir mat der Serie ze engagéieren.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp versprécht d'Fans méi no un d'Spill ze bréngen an eng eenzegaarteg an ni virdru gesinn Perspektiv op d'Team an d'Preseason ze bidden. Mat onendlechen Zougang ass dës Dokumenterserie sécher d'Fans begeeschtert wéi se déi kommend NHL Saison viraussoen.

