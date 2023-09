Beats kollaboréiert mat Olive & June fir New Nail Collection

By

Beats, bekannt fir seng populär Ouerbuden an Kopfhörer, geet an d'Schéinheetsindustrie mat senger éischter Zesummenaarbecht mat der Schéinheetsmark Olive & June. Fir d'Verëffentlechung vun hiren neien Nuancen ze feieren, Cosmic Silver a Cosmic Pink, Beats an Olive & June hunn eng Nagelkollektioun lancéiert déi d'Benotzer erlaabt hir Nagellook mat hiren Tech Accessoiren ze koordinéieren.

D'Kollektioun enthält zwee Nagellack Schatten déi mat de Beats Studio Buds+ passen, souwéi Press-on Neel inspiréiert vum Look an d'Hörerfarung vun den drahtlose Kopfhörer. Olive & June hunn d'Nouvelle op Instagram gedeelt, an invitéiert Follower fir déi limitéiert Editioun Polier a Press-ons ze shoppen.

Olive & June ass populär ginn fir seng salonwäerteg Nagelkits déi d'Nagelsalon Erfarung bei Iech Heem bréngen. Hir Bestseller Mani System Kits sinn einfach ze benotzen an den Nagellack ass laang dauerhaft. D'Clientë kënnen hir Kits mat enger Rei vu Nuancen personaliséieren, déi mat all Saison oder Zesummenaarbecht änneren.

Déi nei Beats x Olive & June Nagelkollektioun ass elo ze kafen. De Beats Polish Duo Bündel enthält déi rosa a sëlwer metallesch Nagellack Schatten, déi benotzt kënne ginn fir verschidde Nagellooks ze kreéieren. De Beats Press-On Bundle bitt fënnef verschidde Nageldesignen déi gemengt a passend kënne ginn. All Set kënnt mat 42 Neel, e Virbereedungspad, net-Neel schiedleche Klebstoff, en hëlze Kutikula Pusher, an eng 2-an-1 Nageldatei a Puffer.

Wann Dir interesséiert sidd fir Press-on-Neel ze probéieren oder no Schéinheetsempfehlungen ze sichen, gitt sécher eis Roundups vun de beschten Press-on-Nägel, Schéinheetsdupes a Promi-beléifte Schéinheetsprodukter ze kucken.

Quellen:

- Instagram Post vum Olive & June

- Billboard Artikel