De Barry Callebaut investéiert CHF 500 Milliounen a Clientinnovatioun, Nohaltegkeet an Digital Entwécklung

De Barry Callebaut, eng féierend Firma an der Kakao- a Schockelaindustrie, mécht eng bedeitend Investitioun vu 500 Milliounen CHF. D'Investitioun konzentréiert sech op Clientinnovatioun, Nohaltegkeetsinitiativen an digital Entwécklung ze liwweren. Déi strategesch Iwwerpréiwung, bekannt als BC Next Level, zielt d'Geschäft ongeféier 250 Milliounen CHF pro Joer ze spueren andeems d'global Operatiounen verbessert ginn.

De Programm zielt d'Richtung vun der Firma fir d'nächst Joerzéngt ze gestalten, et méi no un d'Mäert a Clienten ze bréngen, an d'Einfachheet an d'Digitaliséierung a senge Praktiken ze förderen. Eng nei Gestiounsstruktur wäert ëmgesat ginn, mat neie globalen Verantwortung a Finanzen, mënschlech Ressourcen an Technologie. Zousätzlech plangt d'Firma eng Clientversuergung an Entwécklungsorganisatioun ze lancéieren.

Fir dës Ännerungen z'ënnerstëtzen, gëtt den Exekutivkomitee vun néng op sechs Memberen reduzéiert. Nei Ergänzunge vum Comité enthalen de Peter Vanneste als Chief Financial Officer, Jutta Suchanek als Chief People & Diversity Officer, an den Dr Clemens Woehrle als Chief Customer Supply & Development Officer.

Am Kader vun der Reorganisatioun wäert de Jo Thys, den aktuelle Chief Operations Officer, déi nei Roll vum President Operations Strategy & Innovation iwwerhuelen, deen dem Clemens Woehrle bericht. Ben De Schryver, den aktuelle CFO, wäert an eng kommerziell Roll als Regional President fir d'Nordamerika Divisioun iwwergoen. Vamsi Mohan Thati gëtt Regional President fir d'APAC, Mëttleren Osten an Afrika Regioun.

Am Liicht vun dësen Ännerungen, e puer Exekutoren, dorënner Steve Woolley, Masha Vis-Mertens, a Rogier van Sligter, hunn gewielt Méiglechkeeten ausserhalb vun der Firma ze sichen.

Barry Callebaut gëtt eng voll strategesch Aktualiséierung opgetrueden a méi Detailer iwwert BC Next Level op November 1, 2023. D'Aktualiséierung gëtt op engem Hybrid Event zu London presentéiert ginn.

De CEO Peter Feld huet d'Missioun vun der Firma ausgedréckt fir d'Häerz an de Motor vun der Kakao- a Schockelindustrie ze sinn. Hien huet betount d'Noutwennegkeet strategesch an d'Zukunft vun der Firma ze investéieren fir evoluéierend Clientfuerderunge fir méi nohalteg an innovativ Produkter z'erreechen. Feld betount d'Wichtegkeet vun der Entscheedung méi no un d'Mäert a Clienten ze plënneren, wéi och d'Einfachheet an d'Digitaliséierung ëmfaassen fir Innovatioun an Nohaltegkeet ze féieren.

De Patrick De Maeseneire, President vum Verwaltungsrot vum Barry Callebaut, huet d'Ënnerstëtzung fir d'Investitioun vun der Firma ausgedréckt. Hie mengt datt BC Next Level de Barry Callebaut méi Clientsfokuséiert, agile an effizient wäert maachen, fir laangfristeg Erfolleg fir all Akteuren ze garantéieren.

Mat dëser bedeitender Investitioun a strategescher Iwwerpréiwung zielt de Barry Callebaut seng Positioun als Leader an der Industrie ze stäerken a weider Wäert fir seng Clienten an Akteuren ze liwweren.

Quellen:

- Neill Barston, Barry Callebaut enthüllt CHF 500m Investitiounsprogramm a Clientinnovatioun, Nohaltegkeet an digital Entwécklung, Séisswuerenproduktioun