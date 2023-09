Barbie Digital Release Datum: Wou ze kucken a wéini ze erwaarden Streaming op Max

No sengem immense Succès an der Box Office ass den héich erwaarten Barbie Film endlech fir digital erofzelueden. Warner Bros. huet decidéiert Barbie op Premium Video-on-Demand Plattformen ze verëffentlechen manner wéi zwee Méint no senger Kino Verëffentlechung. Wéi och ëmmer, de Film wäert weider an de Kino gewise ginn, dorënner eng Woch IMAX Verëffentlechung den 22. September.

Wat d'Streamoptiounen ugeet, ab Dënschdeg, September 12, Barbie ka kaaft a gelount digital op Plattformen wéi Amazon Prime, Google Play, Apple TV, a Vudu, ënner anerem. De Präis kann ofhängeg vun der Plattform ënnerscheeden, awer Amazon Prime bitt de Film fir Virbestellung bei $ 29.99 fir ze kafen an $ 24.99 fir ze lounen fir eng 48-Stonne Vuefenster.

D'Barbie digital Verëffentlechung enthält iwwer 30 Minutte Bonus Inhalt, dorënner Featurette wéi "Welcome to Barbie Land," "Becoming Barbie", "Playing Dress-Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party," an " Et ass eng komesch Welt." Wéi och ëmmer, et gëtt nach kee spezifesche Verëffentlechungsdatum fir d'Barbie DVD oder Blu-Ray.

Zënter Barbie ass e Warner Bros. Film, gëtt erwaart datt et op Max verfügbar ass, de Streaming Service am Besëtz vu Warner Bros., virum Enn vum Joer. Virdrun Warner Bros. Theaterverëffentlechungen hunn e Muster gefollegt wou se op Premium Video-on-Demande verëffentlecht ginn an dann no enger gewësser Zäit op Max verfügbar ginn. Zum Beispill, The Flash gouf op PVOD fënnef Wochen no senger Theaterrelease verëffentlecht an huet ugefaang op Max fënnef Wochen no PVOD ze streamen.

Dem Barbie säi finanziellen Erfolleg an d'Erwaardung berécksiichtegt, ass et wahrscheinlech datt de Studio méi laang waart bis se op Max verëffentlecht. No engem ähnleche Muster wéi The Flash, Barbie kann ongeféier néng Wochen no senger Theaterrelease op Max optrieden. Spekulativ, Barbie kéint op Max ronderëm Mëtt bis Enn November 2023 streamen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze notéieren datt et nach keen offiziellen Barbie Max Verëffentlechungsdatum ugekënnegt gëtt.

Wann Dir net ka waarden fir de Barbie Film ze kucken, kënnt Dir en ab muer online kafen oder lounen. Genéisst déi digital Verëffentlechung a bleift ofgeschloss fir all Updates iwwer Barbie Streaming Disponibilitéit op Max.

