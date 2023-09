Bankjoy op Demo Digital Banking Plattform mam Neobank Client um FinovateFall 2023

By

Bankjoy, e féierende digitale Banking Provider, gouf gewielt fir seng digital Bankeplattform mat engem neien Neobank Client um FinovateFall 2023 ze weisen. D'Demo wäert ervirhiewen wéi d'Bankjoy Suite vun digitale Bankeservicer Neobanken erméiglechen fir méi Wäert fir hir Clienten ze bidden.

Bankjoy bitt modern Bankentechnologie, inklusiv Handy an Online Banking, fir regional Banken, Neobanken a Kredittverbänn. Seng Plattform erlaabt digital Banken an Neobanken spezifesch Mäert a Client Demografie ze zielen wärend hir existent Kärsystemer behalen.

Bei FinovateFall wäert Bankjoy seng nahtlos Benotzererfarung, visuell attraktiv Design, fortgeschratt digital Funktiounen, an Integratiounsfäegkeeten mat verschiddene Kärplattformen an Drëtt Parteien demonstréieren. Dëst mécht et eng ideal Wiel fir Neobanken déi d'digitale Bankerfarung fir hir Geschäfts- a kommerziell Clienten verbesseren.

De Greg Palmer, VP of Strategy bei Finovate, sot: "Mir si frou, de Bankjoy dëst Joer erëm op der Bühn bei Finovate ze hunn, dës Kéier mat enger Neobank als Co-Presentateur. Mir freeën eis op eng spannend Demo vun zwee virausdenken Organisatiounen ze gesinn.

Laut engem Bericht, gouf de weltwäite Neobankingmaart am Joer 66 op $2022 Milliarde geschätzt a gëtt erwaart mat engem zesummegesate jährleche Wuesstumsrate (CAGR) vu bal 55% vun 2023 bis 2030 ze wuessen. Wéi Neobanken weider Traktioun gewannen, ass et entscheedend fir si déi richteg Technologie ze hunn fir eng Feature-räich Benotzererfarung ze bidden déi de finanzielle Bedierfnesser vun hiren Zilclienten entsprécht.

Bankjoy CEO a Grënner, Michael Duncan, huet Begeeschterung ausgedréckt fir un Finovate deelzehuelen an hir intuitiv digital Bankeplattform ze weisen. D'Bankjoy Plattform enthält Handy an Online Banking, E-Aussoen, Online Kont Ouverture, Online Prêt Originatioun, a Gespréich AI, ënner anerem Features. D'Firma huet kontinuéierlech nei Fonctiounen, Funktionalitéiten, an Integratiounen zu hiren digitale Produktoffer bäigefüügt.

