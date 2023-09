Bang-On Balls: Chronicles Set fir Verëffentlechung op Konsolen a PC

Bang-On Balls: Chronicles, en oppene Welt Sandbox Abenteuer Spill, ass agestallt fir Early Access ze verloossen an op verschidde Plattformen ze starten. D'Spill ass verfügbar op PlayStation 4, Xbox One, Switch, a PC iwwer Steam am Oktober 5. Et gëtt och fir PlayStation 5 an Xbox Series zu engem spéideren Datum verëffentlecht.

Verlag Untold Tales an Entwéckler Exit Plan hunn haart geschafft fir e Spill ze kreéieren dat en héije Produktiounsniveau an eng Vielfalt vu Spillelementer bitt. D'Spill weist enk Kontrollen, variéiert Spillsaach, Smart Niveau Design, komplizéiert AI Systemer, a vill Inhalter fir d'Spiller fir Stonnen engagéiert ze halen. D'Entwéckler hunn als Zil e Spill ze kreéieren dat fir e puer relaxe Minutten genoss ka ginn oder fir 40 Stonnen oder méi gespillt gëtt.

An Bang-On Balls: Chronicles iwwerhuelen d'Spiller d'Kontroll vum BOB, e reckless bouncy Held, op enger Sich no epeschen Abenteuer a Chaos. D'Spill bitt eng oppe Welt Exploratioun an Zerstéierung, wou d'Spiller grouss Ëmfeld entdecken a Verstouss maachen. D'Welte si voll mat Aktivitéiten fir an Ärem eegene Tempo ze maachen an erlaben Spiller bal alles op hirem Wee ze briechen. D'Spill bitt och d'Méiglechkeet tëscht verschiddenen historeschen thematesche Welten ze sprangen, jidderee mat senger eegener eenzegaarteger Mechanik, Elementer a Feinde.

Bang-On Balls: Chronicles ënnerstëtzt Single-Player, Zwee-Spiller Split-Screen, an online kooperativ Spill fir bis zu véier Spiller. D'Spiller kënnen hir Charaktere personaliséieren mat enger grousser Palette vu Waffen, Schëlder an themateschen Artikelen, déi am ganze Spill gesammelt ginn. D'Verëffentlechung vum Spill wäert och kee kosmetesch bezuelten eroflueden Inhalt hunn, wat d'Spiller erlaabt hir kreativ Kräfte bei der Personnalisatioun vun hire Personnagen ze entlaaschten.

Mat sengem captivéierende Spillspill, extensiv Personnalisatiounsoptiounen, a spannend kooperativ Spill, versprécht Bang-On Balls: Chronicles eng lëschteg an immersiv Erfahrung fir Spiller op verschidde Plattformen ze bidden.

