The Undercooked Evil End am Baldur's Gate 3: Eng verpasst Opportunitéit

D'Enn vum Baldur's Gate 3, trotz dem séieren, hunn d'Spiller zefridden gelooss mat der Resolutioun vun der Geschicht vun hirem Charakter a Relatiounen. Dëst war awer nëmme wouer fir déi, déi um Enn déi "gutt" Entscheedung getraff hunn. Dat béist Enn, op der anerer Säit, fillt sech net gekacht a feelt deeselwechten Niveau vun Opmierksamkeet an Entwécklung. Et ass en Aspekt vun der Finale vum Spill dee Raum fir Verbesserung léisst.

Dat béist Enn am Baldur's Gate 3 stellt d'Spiller d'Wiel fir den Netherbrain ze kontrolléieren, déi mächteg Entitéit déi de Mind Flayers commandéiert. Dëse Choix erfuerdert Är Partei ze verroden a Geescht Kontroll ze benotzen fir iwwer Faerûn ze regéieren. Och wann dës Optioun Sënn mécht fir e Charakter deen hir donkel Tendenzen ëmfaasst a sech mam Dark Urge Hierkonft ausriicht, fillt et sech aus Plaz fir déi meescht Spiller déi net sou e Wee gewielt hunn.

Leider feelt dem béisen Enn e sënnvollen Epilog. Nodeems Dir de Choix gemaach hutt, endet d'Spill abrupt mat dem Charakter schmuel iwwer hir nei fonnt Kraaft, a léisst Spiller méi wëllen. Wärend e puer Ambiguititéit interessant ka sinn, fehlt dat béist Enn d'Tiefe an de Kontext, deen de gudden Enn ubitt. Et feelt d'Implikatioune an d'Konsequenze vun der Kontroll vun der Illithide Arméi z'erklären, sou datt et sech als e Choix fillt fir e Choix ze hunn.

Larian Studios, den Entwéckler vum Baldur's Gate 3, huet unerkannt datt d'Enn vum Spill fehlt an huet Ännerungen gemaach fir verschidden Aspekter ze verbesseren. Et bleift ze gesinn ob dat béist Enn eng Prioritéit fir si ass. D'Erweiderung vun dësem Enn géif de Spiller eng méi erfëllend Erfarung ginn an et e wäertvolle Wee maachen fir ze entdecken. Zousätzlech Kontext a Konsequenzen ubidden géif Tiefe zu der narrativ bäidroen an erlaben Spiller d'Ramifikatioune vun hire Choix besser ze verstoen.

