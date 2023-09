Baldur's Gate 3: Essential Zauber a Fäegkeeten fir Äre Charakter

Baldur's Gate 3 bitt Spiller eng Onmass vun Optiounen wann et ëm Charakter baut, Fäegkeet loadouts, an Zauber kënnt. Mat sou vill verfügbare Choixen, kann et iwwerwältegend sinn ze entscheeden wéi eng déi am Beschten fir Äre Charakter sinn. An dësem Artikel wäerte mir e puer wesentlech Zauber a Fäegkeeten entdecken, déi derwäert sinn op Äert Arsenal ze addéieren wann Dir duerch d'Welt vu Faerûn reest.

Eldritch Blast

Eldritch Blast ass e Must-Have offensiv Cantrip fir Warlocks. Dës Kraaft-Schued Fäegkeet schéisst e mächtege Strahl mat grousser Gamme. Wéi Dir den Niveau eropgeet, kënnt Dir souguer bis zu dräi Explosiounen op eemol schéissen. Warlocks kënnen dës Zauber weider verbesseren mat Modifikateuren wéi Agonizing Blast (erhéicht Schued) an Repelling Blast (dréckt Feinde ewech). Repelling Blast op Äre Bau bäizefügen ka besonnesch nëtzlech sinn fir mat laangen Distanzfeinden ze handelen. Well et e Cantrip ass, ass et net limitéiert duerch Zauberplazen, sou datt et e wäertvollen Zousaz zu all Warlock Repertoire mécht.

Guidance

Guidance ass en onschätzbare Cantrip deen e +1d4 Bonus op Stat Kontrollen ubitt. Ob duerch Ären eegene Charakter oder e Begleeder wéi Shadowheart, mat Orientatioun kann immens Är Chancen vun Succès op Wierfel Rouleau verbesseren. Dëst ass besonnesch nëtzlech fir Dialog Kontrollen a kann e wesentlechen Ënnerscheed am Resultat vun Ären Interaktiounen maachen. Ënnerschätzt net d'Kraaft vun dësem gratis Boost.

Frënn

Ähnlech wéi Guidance, Frënn ass eng aner nëtzlech Cantrip fir Stat Kontrollen, besonnesch déi mat Dialog. Et gëtt Advantage op dës Schecken, erlaabt Iech zwee Wierfel ze rullen an déi méi héich Zuel ze wielen. Frënn kënnen Iech hëllefen onglécklech Rollen ze iwwerwannen a glat Äre Wee duerch komplizéiert Situatiounen ze schwätzen. Halt dësen Zauber am Kapp wann Dir e Sécherheetsnetz fir Är Stat Kontrollen wëllt.

Konterstäerkt

Counterspell ass eng Reaktiounsfäegkeet déi Magie Benotzer erlaabt mächteg Zauber vu Feinde ze annuléieren. Et erfuerdert e Level 3 Zauber Slot, awer et kann potenziell souguer Zauber op héijen Niveau mat engem erfollegräiche Stat Check entgéintwierken. Benotzt Counterspell éierlech, well et eng limitéiert Ressource ass. Spuert et fir déi zerstéierend Zauber a maacht strategesch Entscheedunge wärend engem Kampf fir seng Effektivitéit ze maximéieren.

Segen

Bless ass en Zauber deen e +1d4 Bonus u bestëmmte Rollen fir Är ganz Party bitt. Och wann et e Zauber Slot verbraucht, kann seng Virdeeler mat anere Virdeeler oder Buffs stackéieren, déi Attacke Rolls a Spuerwëss beaflossen. Cast Bless ier Dir a bedeitende Schluechte engagéiert fir Är Partei Chancen op Erfolleg ze erhéijen.

Angscht

Opfälleg Angscht an Är Feinde kann Iech d'Iwwerhand an engem Kampf ginn. D'Angscht Zauber mécht genau dat andeems Angscht Feinde Nodeeler op Fäegkeeten an Attackchecken hunn. Et beschränkt och hir Bewegung, verhënnert datt se op de Caster kommen. Dës Zauber kann Méiglechkeete fir Manipulatioun a Kontroll op der Schluechtfeld schafen.

Cloud vun Daggers

Cloud of Daggers ass en exzellente Gebitt vum Effekt Zauber dee bedeitende Schued verursaache kann. Wärend säi betroffene Gebitt vläicht net grouss ass, ass säi Schuedpotenzial héich. De Zauber schaaft e Twister vun Dolken, Schued un all Feind oder souguer Teamkolleg deen duerch et geet. Et ass e super Zauber fir an Chokepoints oder zentrale Beräicher vun engem Schluechtfeld ze benotzen fir Feinden ze trichteren an ze beschiedegen.

Misty Schrëtt / Dimensioun Dier

D'Fäegkeet ze hunn selwer ze teleportéieren kann e Spillwechsel sinn. Zauber wéi Misty Step oder Dimension Door erlaben Iech séier op d'Schluechtfeld ze repositionéieren, Feinde z'evitéieren oder soss onzougänglech Gebidder z'erreechen. Dës Zauber bidden Villsäitegkeet a kënne praktesch a Kampf- an Exploratiounssituatiounen sinn.

Denkt drun datt dës Zauber a Fäegkeete solle gewielt ginn op Basis vun Ärem Charakterbau a Spillstil. Experimentéiere mat verschiddene Kombinatioune fir ze fannen wat am Beschten fir Iech funktionnéiert. Gitt net Angscht Är eege Virschléi ze maachen oder nei Strategien ze probéieren wéi Dir duerch Baldur's Gate 3 weidergeet.

