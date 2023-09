D'Debatt: Intimidatioun vs Täuschung am Baldur's Gate 3

By

D'Baldur's Gate 3 Gemeinschaft ass an enger erhëtzter Diskussioun ronderëm d'Benotzung vun Intimidatioun versus Täuschung am Spill engagéiert. Baldur's Gate 3 ass e massive RPG deen Spiller verschidde Weeër bitt fir d'Welt ze navigéieren an ze interagéieren mat net-spillbaren Charakteren (NPCs).

Gespréicher mat NPCs kënne wesentlech ënnerschiddlech Resultater hunn ofhängeg vun der Approche vum Spiller. Taktike wéi d'Benotzung vu virdru Wëssen fir NPCs ze swingen, Intimidatioun, Iwwerzeegung, an Täuschungschecken ze passéieren, oder op direkten Kampf zréckgräifen sinn all viabel Optiounen.

Viru kuerzem huet e Spiller hir frustréierend Erfahrung um Baldur's Gate 3 Subreddit gedeelt. Si hunn eng Interaktioun erzielt, wou se am Prisong gespaart goufen a versicht hunn de Prisongsbeamten ze intimidéieren fir se ze befreien. Leider huet de Spiller d'Intimidatiounscheck gescheitert a sech "zréck" an hir Zell ouni Konsequenzen fonnt.

De Spiller huet argumentéiert datt e gescheitert Intimidatiounscheck zu engem Kampf gefouert hätt, well se eng echt a sérieux Bedrohung fir de Garde gemaach hunn. Si hunn gegleeft datt net eng Bedrohung Angscht maachen, datt een zu engem Kampf méi dacks wéi net sollt féieren.

Allerdéngs waren d'Meenungen zu dëser Matière bannent der Gemeng gedeelt. E puer Spiller ware mat der OP averstanen a mengen datt e gescheiterten Intimidatiounscheck méi schwéier Konsequenzen hätt. Anerer waren net averstanen, a seet datt e Garde reagéiert andeems de Spiller an hir Zell zréckkënnt an hir Bedrohung als onbedeiteg entlooss huet e plausibelt Resultat war.

Den Desaccord entsteet aus der Iwwerlappung tëscht Intimidatioun an Täuschung. Wärend Intimidatioun hänkt op kierperlech erschreckend erschéngen a Gefore benotzen, konzentréiert Täuschung sech op d'Manipulatioun an d'Iwwerzeegung duerch séiss schwätzen oder anerer ze narren. Fans hunn argumentéiert datt eng eidel Bedrohung ënner Täuschung sollt falen anstatt Intimidatioun.

Baldur's Gate 3 ass e Spill dat Spiller vill Wiel a Fräiheet ubitt, wat zu Erwaardunge resultéiert datt spezifesch Resultater mat hiren Intentiounen ausgeriicht sinn. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze erënneren datt Onberechenbarkeet en inherenten Deel vum Spill ass wann d'Wierfel net zugonschte vum Spiller rullen.

Quellen:

- Baldur's Gate 3 subreddit