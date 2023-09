Wéi Recrutéiere Minthara Ouni Killing am Baldur's Gate 3

Ee vun de populäre NPCs am Baldur's Gate 3 ass Minthara, den Däischter Elf, deen hir Vertrauen un Absolute versprach huet. Vill Spiller ware gäeren hir als romantesch Begleeder ze rekrutéieren, awer fir dat ze maachen, hu se missen eng Quest ofgeschloss hunn, déi vill ëmbruecht huet. Wéi och ëmmer, ee schlau Spiller huet eng Method entdeckt fir Minthara ze rekrutéieren ouni Liewen ze huelen.

Typesch, fir datt d'Minthara op Är Säit bäitrieden, musst Dir eng Quest ofgeschloss hunn, déi se Iech gëtt fir jiddereen an der Smaragd Grove ze schluechten. Dëst géif e gory Begeeschterung mat Tieflings an Druiden involvéieren, mat der Hëllef vun Minthara seng Goblin Truppen. Wéi och ëmmer, de Reddit Benotzer Wulfrinnan huet eng Method gedeelt fir Minthara "onschëlleg" ze rekrutéieren.

Dem Wulfrinnan senger Method no, sollt Dir fir d'éischt mat den Tieflingskanner vun der Moler Bande schwätzen iwwer d'Druiden Idol ze klauen. Da klaut den Idol mat Stealth fir ze verhënneren datt de Ritual stattfënnt. Dëst géif e Kampf tëscht den Tieflings an Druiden ausléisen, an deem Dir entweder sollt lafen oder ausschléien. Duerno, Rapport der Lag vun der Grove zu Minthara, a wann Dir souwuel zréck, Dir wäert all Verdeedeger fannen dout. Dëst erlaabt Iech Minthara méi spéit am Spill ze rekrutéieren ouni iergendeen ëmzebréngen.

Och wann dës Method op der Uewerfläch onschëlleg schénge kann, ass et wichteg ze notéieren datt et ëmmer nach Manipulatioun an Täuschung implizéiert. Et erënnert un ähnlech moralesch zweedeiteg Choixen an anere RPGs wéi Star Wars: Knights of the Old Republic. Wéi och ëmmer, wann Dir léiwer als Charakter spillt deen probéiert hir Hänn propper ze halen, kann dës Method e nëtzlechen Dodge am Baldur's Gate 3 sinn.

