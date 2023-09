Baldur's Gate 3 Split-Screen op PS5: Performance Review

Baldur's Gate 3 huet viru kuerzem säin Debut op der PS5 gemaach, a mat him koum déi héich erwaart Split-Screen Feature. Dëst erlaabt PS5 Besëtzer mat hire Frënn zesummenzeschaffen déi um PC spillen. Iwwerdeems Split-Screen Funktionalitéit allgemeng gutt funktionnéiert, huet IGN e puer Probleemer begéint wärend hirer Leeschtungsrevisioun vum Spill.

Wärend der Iwwerpréiwung huet de Michael Thompson, de Rezensor, festgestallt datt d'Performance vum Spill wesentlech erofgaang ass wann zwee Personnagen verschidden Deeler vun enger Stad exploréiert hunn, speziell während Act 3. Hien huet festgestallt datt d'CPU, anstatt d'GPU, während dësen Instanzen besteiert gouf. Thompson huet en Duerchschnëtt vu 27.3 Frames pro Sekonn gemellt, wann Dir Split-Screen-Modus testen am Act 3. Am Split-Screen-Modus leeft d'Spill op 1440p an 30fps.

Act 3 ass bekannt fir besonnesch steierlech am Baldur's Gate 3 ze sinn, onofhängeg vun der Plattform, wéinst dem grousse Beräich vun der Plaz an der héijer Zuel vun net-spillbaren Charakteren (NPCs) präsent. Trotz der Réckgang vun der Leeschtung während Act 3, Thompson betount datt d'Spill allgemeng e stabile Frame-Rate vu ronn 30fps ausserhalb vun där spezifescher Plaz behält.

Et ass derwäert ze notéieren datt Split-Screen eng Erausfuerderung fir Baldur's Gate 3 op all Plattformen war. D'Xbox Versioun, besonnesch, huet Performanceprobleemer konfrontéiert an als Kompromiss gouf de Split-Screen am Ufank vun der Xbox Series S Versioun geläscht, obwuel et an engem zukünftegen Update bäigefüügt ka ginn. Larian Studios, d'Entwéckler vum Baldur's Gate 3, schaffen och un der Implementéierung vun Cross-Play Support, wat PS5 Spiller erlaabt hir Spill Fortschrëtter op PC weiderzemaachen a vice versa.

Trotz dëse Performance Hiccups mat Split-Screen, ass dem Baldur's Gate 3 seng Co-op Feature insgesamt gelueft ginn. D'Spill bitt eng räich Co-op Erfahrung, ënnerstëtzt verschidde Spiller online an am Split-Screen Modus. Larian Studios huet bedeitend Efforte gemaach fir sécherzestellen datt d'Spill a béide Modi glat funktionnéiert.

Am IGN senger Iwwerpréiwung vum Baldur's Gate 3 krut d'Spill e perfekte Score vun 10, luewen seng taktesch RPG Kampf, iwwerzeegend Geschicht, gutt entwéckelt Personnagen, poléiert filmesch Presentatioun, an eng Welt déi Exploratioun a Kreativitéit encouragéiert.

