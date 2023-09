Baldur's Gate 3 Hotfix 6 Adresséiert Spillerprobleemer

Baldur's Gate 3, entwéckelt vu Larian Studios, huet viru kuerzem e klengen awer wichtege Hotfix kritt fir verschidde Themen unzegoen, déi vu Spiller gemellt goufen. De Larian Studios ass commendably transparent iwwer seng Aarbecht um Spill zënter senger fréien Zougang Verëffentlechung am Joer 2020, an dës Transparenz ass weidergaang och no der voller Verëffentlechung op PC a PlayStation 5. Eleng am leschte Mount huet de Baldur's Gate 3 verschidde Hotfixe kritt an zwee grouss Patches fir Bugs ze fixéieren an d'Performance an de Flux vum Spill ze verbesseren.

Hotfix 6, obwuel méi kleng am Verglach zu fréiere Updates, adresséiert spezifesch Probleemer déi d'Spiller erlieft hunn. Och wann et keng bedeitend Ännerunge virstellt, sou wéi nei Dialoglinnen bäizefügen, nei Endungen ëmzesetzen, oder grouss Fan-Ufroen erfëllen wéi d'Fäegkeet d'Erscheinung vun de Personnagen ze änneren nodeems d'Spill ugefaang huet, konzentréiert se sech op d'Verbesserung vum Dialog, Controller Funktionalitéit a visuell Artefakte .

Dëse klenge Hotfix verstäerkt dem Larian Studios säin Engagement fir de Spiller Feedback ze lauschteren a kontinuéierlech ze schaffen fir d'Spillerfahrung fir all Spiller ze optimiséieren, onofhängeg vun hirer Plattform oder Spillstil. Et ass vläicht net banebriechend, awer et weist dem Studio seng Engagement fir déi bescht méiglech Erfahrung fir Baldur's Gate 3 Spiller ze bidden.

Fir méi Informatioun, kënnt Dir op déi offiziell Patch Notizen bezéien, déi vu Larian Studios geliwwert gëtt.

