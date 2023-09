Baldur's Gate 3: D'Konsequenze vum Verloscht vun engem Netherstone

Baldur's Gate 3 huet d'Opmierksamkeet vun de Spiller gefaangen mat senger beandrockender Ausféierung vun Dungeons & Dragons Systemer an der Fräiheet déi et fir Rollespiller ubitt. Wéi och ëmmer, d'Spill zéckt net fir Iech ze warnen wann Dir amgaang eppes Dommheeten ze maachen, ier Dir Iech viru léisst an d'Konsequenze konfrontéiert.

Am Act 3 vum Spill sinn d'Spiller opgefuerdert déi verbleiwen Netherstones fir d'Haaptquest ze fannen, "Confront the Elder Brain." Dës Netherstones sinn entscheedend fir d'Geschichtlinn a kënnen net ewechgehäit ginn. Fir d'Spiller ze verhënneren datt se se ofginn, beschränkt d'Spill d'Netherstones selwer ze werfen. Wéi och ëmmer, et gëtt kee Verbuet géint en Netherstone an e Container ze placéieren, dat ass wou d'Saache interessant ginn.

BOB_BestOfBugs, e Ressourcespiller, huet decidéiert d'Limite vum Spill ze testen andeems de Container mat engem Netherstone an e Chasm geheit huet. De Keeser Charakter warnt de Spiller iwwer d'Wichtegkeet vum Steen an instruéiert hinnen et ze recuperéieren. Wéi och ëmmer, wann de Container ewechgehäit ass, bedauert de Keeser dem Spiller seng Handlungen, a seet datt ouni all dräi Steng hir Chancen fir d'Gehir ze dominéieren ruinéiert sinn.

Als Konsequenz ginn d'Spiller un engem Schnëtt ënnerworf, an deem den Absolute de Spiller an hir Partei a Geescht-Flayers transforméiert, gefollegt vun engem Game Over-Bildschierm. Dëse schlechten Enn kann op verschiddene Punkten am ganze Spill ausgeléist ginn, och während enger gestéierter Long Rest am Act 2.

Et ass derwäert ze bemierken datt wärend d'Spill Spiller decouragéiert géint hir Motivatioune ze goen, et verhënnert se net komplett dat ze maachen. Amplaz erlaabt et Spiller ze experimentéieren an d'Auswierkunge vun hiren Handlungen ze gesinn, komplett mat Personnagen déi hinnen erënneren "Ech hunn Iech dat gesot."

Baldur's Gate 3 beandrockt weider mat senger Opmierksamkeet op Detailer an d'Art a Weis wéi et Spillerwahlen ophëlt. Dem BOB_BestOfBugs säi Video deen d'Konsequenze vum Verloscht vun engem Netherstone weist, bitt eng interessant Exploratioun vun der Mechanik vum Spill. Also, wann Dir ähnlech Stunts plangt, gitt sécher virdru ze späicheren, oder Dir kënnt Iech mat schreckleche Konsequenze stellen.

