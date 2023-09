Baldur's Gate 3 Direkter léisst Dier op fir DLC Kampagne

By

An engem rezenten Interview um offiziellen Dungeons & Dragons YouTube Kanal, huet de Swen Vincke, den Direkter vum Baldur's Gate 3, ugedeit datt eng downloadbar Inhalt (DLC) Kampagne nach ëmmer eng Méiglechkeet fir d'Spill ass. Wärend de Vincke keng spezifesch Detailer geliwwert huet, huet hien erwähnt datt d'DLC op verschiddene Punkten am Spill ka stattfannen an Flexibilitéit ubidden wat seng Storyline a Gameplay ugeet.

De Vincke huet och verroden datt Larian Studios, den Entwéckler hannert Baldur's Gate 3, de Moment un engem anere Spill niewent hirer lafender Ënnerstëtzung fir Baldur's Gate 3 op PC an PS5 schafft. Mat Teams a siwe verschiddene Länner, ass et verständlech datt DLC vläicht net hir Haaptprioritéit ass well se sech op d'Virbereedung vun der Xbox Series Versioun vun hirer leschter Verëffentlechung konzentréieren.

Trotz der Unerkennung vun den Erausfuerderunge fir d'Erhéijung vum Niveau vum Spill, huet de Vincke gesot datt et net onméiglech ass. Am Baldur's Gate 3 sinn d'Spiller momentan op e maximalen Niveau vun 12 limitéiert, während déi fënneft Editioun vun Dungeons & Dragons Spiller erlaabt den Niveau ze erreechen 20. De Vincke huet erkläert datt Aventuren op héijer Niveau bedeitend Entwécklung a verschidden Aarte vun Erausfuerderunge verlaangen, awer insistéiert dat engem Niveau 13 ze 20 Campagne ass am Räich vun Méiglechkeet.

An aner Neiegkeeten ass de PS5 Hafen vu Baldur's Gate 3 dat héchst bewäertte Spill op der Konsol ginn, iwwertreffend populär Titele wéi Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, a God of War: Ragnarok.

