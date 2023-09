Wéi bauen ech déi bescht Versioun vu Shadowheart am Baldur's Gate 3

Sicht Dir fir déi bescht Versioun vum Shadoheart am Baldur's Gate 3 ze kreéieren? Eise praktesche Bauguide huet all d'Informatioun déi Dir braucht fir hatt deen effizientesten a staarken Charakter méiglech ze maachen.

Bescht Ënnerklass fir Shadoheart am Baldur's Gate 3

Déi bescht Ënnerklass fir Shadoheart ass de Life Domain. Wärend Dir d'Méiglechkeet hutt hir ursprénglech Ënnerklass ze halen, den Trickery Domain, et an de Life Domain z'änneren wäert méi Virdeeler ubidden. Fir hir Ënnerklass ze wiesselen, musst Dir d'Funktioun "Withers" benotzen, déi 100 Gold kascht.

Bescht Fäegkeet Score Spread fir Shadowheart am Baldur's Gate 3

Déi ideal Fäegkeet Score verbreet fir Shadowheart ass wéi follegt:

- Kraaft: 10

- Geschécklechkeet: 14

- Verfassung: 16

- Intelligenz: 8

- Wäisheet: 16

- Charisma: 10

Zënter dem Shadoheart säin Haaptstat Wäisheet ass, ass et wichteg et ze prioritéieren. Verfassung ass och entscheedend fir d'Iwwerliewensfäegkeet, well et d'Gesondheet beaflosst. Zousätzlech fokusséiert op Geschécklechkeet hir Schlësselfäegkeeten.

Bescht Zauber fir Shadoheart am Baldur's Gate 3

Als Klerik sinn Zauber wesentlech fir Shadoheart. Et ass recommandéiert eng Kombinatioun vun Heelen, Ënnerstëtzung a Schued Zauber fir hatt ze wielen. Hei sinn e puer Suggestiounen:

- Cantrip: Féierung, Resistenz, Produzéiere Flam

- Niveau 1: Heelen Wuert, Schutz vu Béisen a Gutt, Wounds heelen, Wounds verursaachen, Schëld vum Glawen, Kommando

- Niveau 2: Geeschtlech Waff, Halt Persoun

- Niveau 3: Mass Heelung Wuert, Flucht ewechzehuelen, Glyph vun Warding

- Niveau 4: Bewegungsfräiheet

- Niveau 5: Insekt Pescht, Verdreift Béis a Gutt, Flame Strike, Planar Bindung

- Niveau 6: Heelen, Heldenfest

Beschte Build fir Shadowheart am Baldur's Gate 3

Wann Dir léiwer hir Ënnerklass net ännere wëllt oder wësse wëllt wéi Dir hire leschten 1. Follegt einfach déi empfohlene Ënnerklass, Fäegkeet Scores, an Zauberwahlen hei uewen ernimmt.

Déi bescht Versioun vu Shadowheart am Baldur's Gate 3 erstellen wäert suergen datt si als Healer a Schuedenhändler excels. Mat dësem Build kënnt Dir all Feind mat Liichtegkeet erofhuelen. Gitt sécher eis aner Baldur's Gate 3 Guiden ze kucken fir méi hëllefräich Tipps an Informatioun.

Quellen:

- Jessica Filby. (2023, 8. September). Wéi bauen ech déi bescht Versioun vu Shadowheart am Baldur's Gate 3. Retrieved from [Source]