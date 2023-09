Zwee Memberen ernannt op d'Australesch Regierung Digital Games Tax Offset Advisory Board

D'Australesch Bundesregierung huet d'Ernennung vun zwee Memberen an de Berodungsrot fir den neien Digital Games Tax Offset (DGTO) vum Land ugekënnegt. D'DGTO bitt Spillentwéckler eng 30% Steierrabatt op lokal Entwécklungskäschte, déi e Schwell vun AUD $ 500,000 erreechen.

D'Ernannten, Johanna Egger a Morgan Jaffit, wäerten fir dräi Joer Begrëffer déngen a wäerten d'Regierung iwwer DGTO Uwendungen guidéieren. Johanna Egger ass e Board Member vun der Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) an de Managing Director vum Digital Studio Two Bulls. De Morgan Jaffit ass e Consultant Exekutivproduzent um Weta Workshop an huet mat verschiddene Studioe geschafft wéi Defiant Development a Spitfire Interactive.

Tony Burke, Minister fir d'Konscht, huet seng Ënnerstëtzung fir d'Nominatiounen an enger Pressematdeelung ausgedréckt, datt Australien eng houfreg Geschicht vu Spillentwécklung huet an datt hien säin zukünftege Wuesstum an Entwécklung suerge wëll. Hie mengt datt d'Johanna a Morgan, mat hirer extensiv Erfahrung an der Gaming- an digitaler kreativer Industrie, wäertvoll Expertise fir de Verwaltungsrot bréngen.

De Federal Digital Games Tax Offset gouf am Ufank 2021 vun der Morrison Regierung ugekënnegt a gouf Mëtt 2023 vun der Albanese Regierung ëmgesat. Et ass Deel vun engem méi breeden Effort fir de Wuesstum an der australescher Spillentwécklungsindustrie ze encouragéieren an international Studios unzezéien. Aner Staat-baséiert Remise a Stipendien Programmer, wéi déi zu Queensland, New South Wales, Victoria, a South Australia, ënnerstëtzen och Spill Entwécklung op verschiddenen Niveauen.

Zousätzlech zu der Steiererklärung, méi kleng Subventiounen Programmer, wéi d'Spiller: Expansioun Pack vum Screen Australia an der First Nations Game Studio Fund, weider Ënnerstëtzung fir onofhängeg Spill Entwéckler. Dës Initiativen zielen fir de Wuesstum vun der Solo- a Klengteam Spillentwécklung an Australien ze förderen.

