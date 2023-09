Australien erfuerdert Sichmaschinne fir sexuellem Mëssbrauch vu Kanner ze bekämpfen Material erstallt vun AI

By

Australien mécht Schrëtt fir d'Deele vu sexuellem Mëssbrauchmaterial fir Kanner ze bekämpfen, erstallt duerch kënschtlech Intelligenz (AI) op Sichmotoren wéi Google a Bing. Den Internet-Regulateur vum Land, d'E-Sécherheetskommissärin Julie Inman Grant, huet en neie Code ugekënnegt, dee Sichmotoren erfuerdert fir d'Astellung vun esou Inhalter an de Sichresultater ze verhënneren. Zousätzlech wäert de Code d'Generatioun vu syntheteschen Versioune vun dësem Material verbidden, och bekannt als Deepfakes, duerch AI Funktiounen integréiert an Sichmotoren.

Den Inman Grant huet de séiere Wuesstum vun der generativer AI beliicht a seng Kapazitéit fir lieweg Inhalter ze kreéieren, d'Welt opzehalen. Den neie Code illustréiert wéi d'reglementaresch a juristesch Landschaft ronderëm Internetplattformen ëmgestalt gëtt als Äntwert op d'Prolifératioun vun AI-generéierten Inhalt.

Virdrun huet e Code, dee vu Google a Bing entworf gouf, net AI-generéiert Material adresséiert. Den Inman Grant huet hinnen gefrot de Code ze iwwerschaffen, unzeerkennen datt et net méi adäquat war no der Integratioun vu generativen AI an hire Sichfunktiounen.

D'Industrie Risen, Google (Besëtz vum Alphabet) a Microsoft (Besëtzer vu Bing), hunn nach net iwwer d'Matière kommentéiert. Wéi och ëmmer, fréier dëst Joer huet de Reguléierer Sécherheetscodes fir verschidde Internetservicer implementéiert, dorënner soziale Medien, Smartphone Uwendungen, an Ausrüstungsanbieter. Dës Coden wäerten Enn 2023 a Kraaft trieden.

Den e-Sécherheetskommissär schafft momentan un der Entwécklung vu Sécherheetscodes fir Internetspeicherung a Privatmessageservicer. Wéi och ëmmer, dës Coden konfrontéiert Widderstand vu Privatsphär Verdeedeger ronderëm d'Welt.

Dës Initiativ vun Australien reflektéiert d'Urgence fir d'Verbreedung vu sexuellem Mëssbrauchsmaterial duerch AI Technologie unzegoen. Andeems Dir Sichmotoren erfuerdert fir aktiv d'Deelen vun esou Inhalter ze verhënneren an d'Schafung vun Deepfakes ze verbidden, zielt d'Land seng Online-Ëmfeld vun dësen stéierenden a schiedlechen Materialien ze schützen.

