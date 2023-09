Manner wéi d'Halschent vun den Australier hunn 5G Telefone, laut Fuerschung

No rezent Fuerschung duerchgefouert vun Präis Verglach Websäit Finder, nëmmen 46% vun Australians Handyen benotzt hunn en Apparat dat fäeg ass eng 5G Verbindung opzehuelen. Dës Entdeckung baséiert op dem Consumer Sentiment Tracker, eng Live Ëmfro vun iwwer 53,000 Australier. D'Ëmfro huet och verroden datt 24% vun de Befroten keng 5G Ofdeckung wëllen, während 8% zouginn net ze wëssen wat 5G ass. Wéi och ëmmer, 22% vun de Participanten hunn de Wonsch ausgedréckt fir an Zukunft op e 5G Telefon ze upgrade.

Zousätzlech kënnt d'Fuerschung zu enger Zäit wou d'3G Netzwierker um Enn kommen. Grouss Telekommunikatiounsfirmen an Australien, wéi Vodafone, Telstra, an Optus, hunn Pläng ugekënnegt hir 3G Netzwierker auszeschalten an d'Technologie opzebauen fir hir méi nei 4G an 5G Netzwierker ze verbesseren. Vodafone ass agestallt fir säin 3G Netz vum Dezember 15 auszeschalten, gefollegt vun Telstra am Juni 2024 an Optus am September 2024.

Experten proposéiere datt Leit mat méi alen Apparater geschwënn Upgrade mussen oder riskéieren d'Konnektivitéit ze verléieren. Dëst beinhalt iPhone Besëtzer, well Modeller fréier wéi iPhone 6 nëmmen Zougang zu 3G hunn, déi d'nächst Joer net méi ënnerstëtzt ginn. Den 3G-Shutdown wäert och net-Telefonsgeräter beaflossen, wéi Sécherheetssystemer, medizinesch Alarmer, EFTPOS Maschinnen, an e puer Autoen Fernstartsystemer. Et gëtt ugeroden Individuen, déi op esou Apparater vertrauen, mat hiren Hiersteller oder Netzwierk Ubidder ze kontrolléieren fir ze bestëmmen ob se betraff sinn.

Wéi och ëmmer, déi, déi hir Handyen an de leschte Jore kaaft hunn, brauche keng Suergen ze maachen, well och wann hir Apparater net 5G ënnerstëtzen, wäerte se net vum 3G-Shutdown beaflosst ginn. Mobil Netzwierker ginn typesch all Joerzéngt oder esou aktualiséiert, mat eeler Netzwierker déi ofgeschaaft ginn. 5G, déi fënneft Generatioun vu mobilen Netzwierker, gouf fir d'éischt am Joer 2019 agefouert, an et gëtt erwaart datt 6G um Enn vum Joerzéngt agefouert gëtt.

Insgesamt beliicht d'Fuerschung déi aktuell Landschaft vun der mobiler Konnektivitéit an Australien, mat manner wéi d'Halschent vun der Bevëlkerung déi 5G Telefone benotzt. Wéi d'Technologie fortschrëtt, gëtt et entscheedend fir Individuen hir Apparater um neiste Stand ze halen fir onënnerbrach Konnektivitéit an Zougang zu de leschten Netzwierkfäegkeeten ze garantéieren.

