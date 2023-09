D'Augusta County Library bitt technesch Alphabetiséierungsklassen

D'Augusta County Library zu Fishersville, Virginia, wäert dësen Hierscht technesch Alphabetiséierungsklassen ubidden fir Leit vun all Fäegkeetsniveau ze këmmeren. Am haitegen ëmmer méi virtuellen Aarbechtsmaart gëtt et e wuessende Bedierfnes fir digital Alphabetiséierungsfäegkeeten fir sécherzestellen datt Individuen mat den néidegen Technologiefäegkeeten ausgestatt sinn. Dës Fäegkeeten reeche vu Basisaufgaben wéi E-Mail schécken fir Iech selwer vu Cyberscams a Phishing Versich ze schützen.

Mat der Ënnerstëtzung vun engem AT&T Subventiounsfong zielt d'Augusta County Library mat der Gemeinschaft ze kollaboréieren fir allgemeng digital Wëssen a spezialiséiert Fäegkeeten ze bidden. D'Rachael Phillips, den Erwuessene Service Manager an der Bibliothéik, betount d'Wichtegkeet vun der digitaler Alphabetiséierung an der heiteger Gesellschaft. Ouni dës Fäegkeeten kënnen Eenzelpersounen hannert dem Aarbechtsmaart falen a sech mat alldeeglechen Aktivitéiten an enger Technologie-Undriff Welt kämpfen.

D'Klassen, déi vun der Augusta County Library zur Verfügung gestallt ginn, si gratis, awer Plaz ass limitéiert. De Phillips encouragéiert jiddereen deen interesséiert ass fir matzemaachen fir d'Websäit vun der Bibliothéik ze besichen oder ze ruffen fir ze plangen. D'Course konzentréieren sech op Cyber ​​Sécherheet Basics, Aféierung an Apparater wéi Android an Apple Apparater, a bauen Kär digital Alphabetiséierung Kompetenzen.

Dës Klasse si besonnesch gutt fir eeler Leit an déi, déi an d'Gemeinschaft erakommen. De Phillips erklärt datt vill Leit kämpfen mam Léieren wéi een Internetgeräter benotze kann, wat zu Decouragement bei der Sich no Aarbecht an alldeeglechen Aktivitéiten resultéiere kann. Andeems Dir dës Klassen ubitt, probéiert d'Augusta County Library den digitalen Trenn ze iwwerbrécken an ze garantéieren datt Membere vun der Gemeinschaft déi néideg Fäegkeeten hunn fir an enger ëmmer méi digitaler Welt ze fléien.

Als Conclusioun erkennt d'Augusta County Library d'Wichtegkeet vun den digitale Alphabetiséierungsfäegkeeten an zielt Ressourcen a Klassen ze bidden fir Individuen ze hëllefen dës Fäegkeeten ze gewannen oder ze stäerken. Mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeinschaft an dem AT&T Subventiounsfong mécht d'Bibliothéik digital Alphabetiséierung fir jiddereen zougänglech, onofhängeg vum Fäegkeetsniveau oder Alter.

Quell: WHSV (keng URL uginn)