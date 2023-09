Revolutionéierend Gehirchirurgie mat Augmentéierter Endoskopie

Fuerscher vun der Johns Hopkins University an der Medizinapparatfirma Medtronic schaffe sech zesummen fir en Echtzäitleitsystem fir Gehirchirurgie mat augmentéierter Endoskopie z'entwéckelen. Dës innovativ Technik benotzt simultan Lokaliséierung a Kartéierung (SLAM) Technologie, ursprénglech a selbstfahrend Autoen benotzt, fir en 3D Modell vum chirurgesche Beräich an Echtzäit ze kreéieren. Andeems Dir dëse Modell op de Live Video Feed vum Chirurg iwwerlagert, kënnen entscheedend Strukture mat aussergewéinlecher Genauegkeet während der Prozedur visualiséiert ginn.

Traditionell chirurgesch Navigatiounssystemer erfuerderen dacks invasiv Prozeduren wéi Pinning a Clamping fir de Kapp vum Patient ze stabiliséieren. Dës Methode kënnen zu Komplikatiounen a verlängert Erhuelungszäiten féieren. Mat augmentéierter Endoskopie gëtt keng zousätzlech Ausrüstung gebraucht, d'Onbequemlechkeet vum Patient miniméiert an d'Risiken eliminéiert, déi mat längerer Live Imaging verbonne sinn.

Den Algorithmus vum Fuerschungsteam verfolgt visuell Detailer an all Frame vum Videofeed vum Endoskop, wat präzis Determinatioun vun der Positioun an der Orientéierung vum Endoskop erméiglecht. De resultéierende 3D-Modell gëtt dann op d'real-Welt Videofeed projizéiert, sou datt Chirurgen spezifesch Strukture mat sub-millimeter Präzisioun visualiséieren. Dës Method verbessert net nëmmen d'chirurgesch Genauegkeet, awer et ass och méi wéi 16 Mol méi séier wéi virdrun Computervisiounstechniken.

De potenziellen Impakt vun der augmentéierter Endoskopie erstreckt sech iwwer Neurochirurgie. Endoskopesch Prozeduren iwwer verschidde medizinesch Disziplinnen kéinte vun dëser fortgeschratt Visualiséierungsmethod profitéieren. Duerch d'Reduktioun vu Komplikatiounen an d'Kierzung vun der Operatiounsdauer, huet eng verstäerkte Endoskopie d'Potenzial fir d'chirurgesch Effizienz an d'Patienteresultater ze verbesseren.

D'Fuerschungsteam kollaboréiert mat Neurochirurgen am Johns Hopkins Spidol fir hir Methode fir richteg Operatiounssall ze verfeineren an ze validéieren. Si erfuerschen och d'Integratioun vu kënschtlecher Intelligenz a Maschinnléieren fir d'Geschwindegkeet an d'Präzisioun vun hirem Algorithmus an zukünfteg Iteratiounen weider ze verbesseren.

De primären Auteur vun der Studie, Prasad Vagdargi, betount d'Bedeitung vun hiren Erkenntnisser, a seet datt augmentéiert Endoskopie eng Technologie ass, där hir Zäit komm ass.

Quellen: Johns Hopkins University, Medtronic plc