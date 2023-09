Astranis fir Internetzougang zu Mexiko mat zwee Satellitten ze bidden

By

Astranis, e Startup dee spezialiséiert ass fir kleng Breetbandsatellitten ze bauen an ze bedreiwen, huet seng Pläng enthüllt fir den Internetzougang a Mexiko ze bréngen. D'Firma huet sech mam mexikaneschen Internetserviceprovider Apco Networks zesummegeschafft fir d'nächst Joer zwee Satellitten ze lancéieren, déi Breetbandkonnektivitéit u bis zu 5 Millioune Leit ubidden. Dës Partnerschaft gouf ufanks am Mäerz ugekënnegt, awer déi exakt Zuel vun den Individuen, déi zerwéiert ginn, gouf eréischt viru kuerzem opgedeckt.

A Mexiko, iwwer 30% vun der Bevëlkerung, ongeféier 38 Millioune Leit, am Moment feelen Internetzougang. Remote a ländlech Communautéiten vertrauen dacks op Satellitentechnologie fir Konnektivitéit zënter traditionell Methode wéi Glasfaserkabelen Erausfuerderungen am Bierg Terrain vum Land stellen. Astranis CEO, John Gedmark, sot datt d'Firma iwwerdenkt zousätzlech Satellitte ze lancéieren fir déi verbleiwen 33 Millioune Leit a Mexiko z'erreechen déi nach ëmmer zouverlässeg Internet feelen.

Astranis operéiert duerch Partnerschafte mat groussen Telekommunikatiounsfirmen opzebauen anstatt individuell Abonnementer ze bidden wéi de Konkurrent SpaceX Starlink. Dës Approche erlaabt Astranis grouss Gruppe vu Leit gläichzäiteg ze verbannen. De Gedmark huet erkläert datt eng effizient Method ass engagéiert Satellittelinks ze benotzen fir Zelltuerm oder WiFi Hotspots ze verbannen, an doduerch eng bedeitend Zuel vu Benotzer an engem bestëmmte Beräich ze servéieren.

Apco Networks, an Zesummenaarbecht mat Astranis, wäerten verschidden Aarte vu Konnektivitéit ubidden, dorënner engagéierte WiFi Siten, Backhaul fir ländleche Zellservice, an direkt-zu-Entreprise Internetverbindungen. Wärend de präzise Startdatum nach net bestätegt ass, sinn déi zwee Satellitte fir Mexiko geplangt am leschten Deel vum Joer 2024, nieft engem Astranis-Satellit deen de Philippinen gewidmet ass.

Zousätzlech plangt Astranis e Backupsatellit mam Numm UtilitySat méi spéit dëst Joer ze starten. Dës Missioun wäert och dräi aner Astranis Satellitte fir WiFi Konnektivitéit op Schëffer a Fligeren droen, souwéi de peruanesche Cellular Services Backhaul Provider Grupo Andesat.

