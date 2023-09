De Valkyrie LMH Programm setzt sech zréck mat Aston an Heart of Racing Partnership

No méi wéi dräi Joer am Halt, ass de Valkyrie LMH Programm duerch eng Partnerschaft tëscht Aston Martin an der US-baséiert Team Heart of Racing reaktivéiert. Aston Martin an Heart of Racing schléissen en Deal zou fir de Valkyrie LMH Auto op d'Streck am Joer 2021 ze bréngen.

Den Aston Martin ass a Gespréicher mat Liwweranten a setzt en Team zesumme fir de Programm ze iwwerwaachen, dorënner de fréiere Williams F1 Ingenieursdirekter Adam Carter. Wärend Aston Martin d'Erhuelung vun der Valkyrie LMH net bestätegt huet, huet d'Firma seng Sportscar Racing DNA a säin Engagement fir d'Evaluatioun vun Optiounen an der evoluéierender Motorsportlandschaft betount.

Heart of Racing Team Principal Ian James huet dem Team säi Wonsch ausgedréckt fir an d'Topklass vum internationale Sportscar Racing eropzeklammen awer huet gesot datt keen Accord erreecht oder ënnerschriwwe gouf. Heart of Racing huet dëst Joer scho mat Aston Martin an d'Welt Endurance Championship (WEC) erweidert.

De Valkyrie Rennauto gëtt erwaart souwuel am WEC wéi och an der International Motor Sports Association (IMSA) ze konkurréieren. Den Auto gëtt vun engem 6.5-Liter V12-Motor ugedriwwen, deen a Verbindung mat Cosworth entwéckelt gouf, ähnlech wéi de Motor, deen an der Stroossversioun vun der Valkyrie benotzt gëtt.

De Valkyrie-Programm gouf agestallt wéi LMP2-baséiert LMDh Autoen an d'Hypercar Divisioun vun der WEC agebaut goufen. Wéi och ëmmer, Aston Martin huet decidéiert de Programm erëm z'erliewen no Hiweiser vum Lawrence Stroll, Besëtzer vum Aston Martin, iwwer en héije Retour op Le Mans.

Dem Aston Martin seng lescht Participatioun an der Spëtztklass zu Le Mans war mam AMR-One Open-Top LMP1 am Joer 2011. De Valkyrie Programm ass getrennt vun der Aston Martin Racing Operatioun déi de Lola-baséierten DBR1/2 P1 Coupe entwéckelt huet.

Quellen:

- Autosport