Assassin's Creed Mirage: A Return to the Franchise's Roots

Assassin's Creed huet e puer Ännerungen an de leschte Joeren gesinn, mat Spiller wéi Odyssey a Valhalla déi vun de Kärelementer ofwäichen, déi d'Serie sou speziell gemaach hunn. Wéi och ëmmer, déi kommend Installatioun, Mirage, schéngt d'Franchise op déi bescht Manéier zréck op seng Wuerzelen ze bréngen.

Ee vun de Standout Feature vu Mirage ass seng Astellung. Gone sinn déi expansiv Open-Welt Ëmfeld vu fréiere Spiller, ersat duerch en dichten a lieweg Bagdad. D'Stad selwer fillt sech lieweg a voller Charakter, mat liewege Stroossen, engem liewege Basar, a verbonnen Daach. Dës hyper-detailléiert Spillplaz ze entdecken ass eng Freed, an d'Stad fillt sech wierklech wéi säin eegene Charakter.

Mirage stellt och en ëmgebauten Notoritéitssystem vir, wat et méi Erausfuerderung mécht fir Detektioun ze vermeiden. Garde reagéieren op Är Präsenz, an Zivilisten wäerten Iech weisen, wann Dir Iech net vermëschen. Wat méi Ierger Dir verursaacht, wat méi Feinde wäert Dir konfrontéieren, dorënner Archers a schwéier gepanzert Garde. Dëse System füügt eng lëschteg Erausfuerderung un d'Spill a bréngt dat klassescht Assassin's Creed Gefill zréck.

Combat in Mirage behält e puer Mechanik vu rezenten Entréen, awer mat Verbesserungen. Feindniveauen a Schuedzuelen goufen duerch Gesondheetsbarren ersat, Konter, an Dodge Rollen. De Kampf fillt sech méi usprochsvoll a reaktiv, erfuerdert Strategie a präzis Timing. Stealth Kampf, besonnesch, blénkt a Mirage. Beweegen an de Schatten a verstoppt bleiwen fillt sech belountend an engagéiert, erënnert un d'Fréizäit vun der Serie.

Assassin's Creed Mirage bréngt d'Serie zréck op seng stealth-fokusséiert Wuerzelen an erfaasst wat d'Franchise an der éischter Plaz sou populär gemaach huet. Wärend e puer d'RPG Elementer verpassen, de fokusséierte Kader, intuitive Kontrollen, an erfreeleche Stealth-Gameplay bidden e Retour un d'Form fir d'Serie.

Quellen:

- Assassin's Creed Mirage: Offiziell Gameplay Demo

- Assassin's Creed Mirage: Entwéckler Interview