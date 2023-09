Assassin's Creed Mirage: A Return to the Roots of the Assassin's Creed Series

Assassin's Creed Mirage markéiert e bedeitende Meilesteen fir Ubisoft Bordeaux, well et ass déi éischte Kéier datt de Studio d'Entwécklung op enger kompletter Spillrelease gefouert huet. Bekannt fir hir Aarbecht op Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux gouf gewielt fir déi méi schlank a méi fokusséiert Mirage z'entwéckelen, déi ursprénglech geduecht war fir DLC fir Valhalla ze sinn ier e Standalone Abenteuer gouf. Setzt an der historescher Stad Bagdad, Mirage zielt op d'Wuerzelen vun der Assassin's Creed Serie zréckzekommen an Hommage un dat ursprénglecht Spill ze bezuelen.

Ee vun de Schlësselaspekter vum Mirage ass säi Schwéierpunkt op Stealth a Scouting, bréngt de klassesche Assassin's Creed Spillspill zréck. D'sozial Mëschung huet e Retour gemaach, wat Spiller erlaabt sech nahtlos mat de Leit ze vermëschen an déi beschäftegt Stroosse vun der Bagdad Round City ze navigéieren. Parkour ass och eng prominent Feature, well d'Spiller d'Stad mat Dachdecken duerchkreest an akrobatesch Beweegunge maache fir Kampf ze vermeiden. Zousätzlech ass séier Rees op synchroniséiert Standpunkter verfügbar fir déi, déi e méi séieren Transportmodus léiwer maachen.

D'Round City selwer ass en beandrockende Kader, mat Kanäl, Gréngs, a verschidde Quartiere mat Architektur, déi un dat éischt Assassin's Creed Spill erënnert. All Distrikt bitt eng eenzegaarteg Erfahrung, sou wéi Karkh, eng lieweg Maartstad, an Abbasiyah, Heem vum Haus vun der Wäisheet, wou Geléiert Mathematik a Philosophie studéieren. D'Opmierksamkeet op Detailer am Design vun der Stad bäidréit zu der immersiver Erfahrung vu Mirage.

Zousätzlech zu der Stad, Mirage féiert och Beräicher bekannt als D'Wilderness, déi e méi oppen an expansivt Ëmfeld ähnlech wéi déi modern Assassin's Creed Spiller ubitt. Dës Beräicher bidden eng erfrëschend Ännerung vum Tempo a sinn net néideg fir d'Haapt narrativ gedriwwen Erfahrung vu Mirage z'entdecken. Egal ob Spiller déi agespaart urban Astellungen oder déi oppe Wüst léiwer maachen, Mirage bitt dat Bescht vu béide Welten.

Och wann de Mirage sech haaptsächlech op dem Basim Ibn Ishaq seng Erfahrungen zu Bagdad konzentréiert, ginn et och Momenter an der moderner Geschicht. Dës Momenter sinn awer begrenzt, mam Haaptaccent op dem Basim senger Rees. Eng aner bemierkenswäert Plaz am Spill ass d'Festung vun Alamut, déi als Trainingsplaz fir d'Hidden Ones déngt an huet wénkt op fréier Assassin's Creed Lore.

Mirage stellt nei Spillmechanik vir wéi e Notoritéitssystem, wou NPCs op d'Aktiounen vum Spiller reagéieren. Ausgefall Aufgaben wéi Pättchen kënnen dozou féieren datt NPCs d'Wäerter alarméieren an de Bekanntheetsniveau vum Spiller erhéijen. Fir Erkennung ze vermeiden, kënnen d'Spiller Strategien benotzen wéi Musiker ze bestiechen fir Oflenkungen ze kreéieren oder als leschten Auswee am Kampf ze engagéieren.

Assassin's Creed Mirage bitt eppes fir laangjäreg Fans an Newcomer an der Franchise. D'Fans schätzen d'Ouschtereeër a Referenzen op déi méi breet Assassin's Creed Lore, während Newcomer an d'Serie mat Mirage als hir éischt Erfahrung sprange kënnen. Mat sengem Fokus op Stealth, Parkour, an e Retour an d'Wuerzelen vun der Serie, Mirage ass agestallt fir eng spannend an immersiv Assassin's Creed Aventure ze liwweren.

