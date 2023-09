Assassin's Creed Mirage: E Retour zu de Wuerzelen vun der Serie

D'Verëffentlechung vu fréie Virschau fir Assassin's Creed Mirage suggeréiert datt d'Spill e laang erwaarde Retour an d'Wuerzelen vun der historescher Fiktiounsserie markéiert. Iwwer d'Joren ass d'Assassin's Creed Franchise iwwer seng ursprénglech Viraussetzung erweidert, mat komplexe Komplott, duerchernee Kaarten, laang Spillsaach a vill Säit Quests voll ginn. Wéi och ëmmer, Mirage schéngt dat z'änneren andeems se eng streamlined a stealth-fokusséiert Erfahrung ubidden.

Mirage handelt als Virgänger vu sengem Virgänger, Valhalla, an zentréiert ronderëm den 9. Ubisoft huet versprach datt Mirage méi "intim" wier, mat enger méi kuerzer Spillzäit vu ronn 20 Stonnen an enger méi linearer Storyline am Verglach zum Valhalla.

Fréi Reaktioune vu Spiller ware gréisstendeels positiv. D'Virschau markéieren de Retour vum klassesche Assassin's Creed Stealth-Spill, mat enger méi fokusséierter Kaart déi d'Spiller net mat enger Villzuel vun Ikonen iwwerwältegt. D'IGN beschreift d'Spill wéi d'Serie op déi beschtméiglechst Manéier zréck op seng Wuerzelen bréngt, wärend GameRant ernimmt datt Mirage souwuel pure Stealth wéi och d'Method "et ass Stealth wann keen lieweg ass fir doriwwer ze soen" belount.

Wéi och ëmmer, e puer Kritiker bemierken datt dem Mirage säi Kampfsystem einfach fillt an Innovatioun feelt. De Kampf besteet aus der selwechter vertrauter Attack, Dodge, Parry, a Konterattack Routine, déi a ville Drëttpersoun Spiller gesi gëtt. De Fäegkeete Bam schéngt och oninspiréierend ze sinn, konzentréiert sech op Verbesserungen vum Adler Begleeder vum Protagonist an Inventarmanagement anstatt spannend nei Fäegkeeten aféieren.

Trotz dëse klengen Nodeeler, allgemeng Impressiounen suggeréieren datt Mirage d'Essenz erfaasst vun deem wat d'Assassin's Creed Serie populär gemaach huet an der éischter Plaz. Säin neie Kader an de Schwéierpunkt op sozialer Stealth-Mechanik bidden eng nostalgesch Erfahrung fir Fans déi no engem Retour an d'Wuerzelen vun der Franchise gesicht hunn.

Assassin's Creed Mirage soll de 5. Oktober fir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Windows erauskommen.

