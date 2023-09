Chinesesch Verbuet op iPhones weegt op asiatesch Aktien

D'Aktien an Asien ginn erwaart eng tech-gefouert Réckgang op Wall Street ze verfollegen wéi d'Suergen iwwer den Impakt vun engem chinesesche Verbuet op Apple's iPhones wuessen. Equity Benchmarks a Japan an Hong Kong sinn erofgaang, während déi fir Australien an d'USA am fréien asiatesche Handel flaach bleiwen. Den Nasdaq 100 ass gefall wéi Apple Aktien rutschen, an de Wäert vun 190 Milliarden Dollar erofgeet. De chinesesche Verbuet op iPhones ass agestallt fir auszebauen op Regierungsgestützte Agenturen, staatlech Firmen, a verschidde staatlech Betriber a Regierungskontrolléiert Organisatiounen. Dëst stellt Erausfuerderunge net nëmme fir Apple, awer och aner grouss Technologiefirmen déi staark op China vertrauen.

Och wann Apple onwahrscheinlech e wesentleche finanziellen Impakt vun de Restriktiounen kréie wäert, well d'Regierungsbeamten d'Produkter vun der Firma scho vermeit hunn, kënnen déi breet Konsequenzen d'Aarbechtsplazen am Land beaflossen wou déi meescht iPhones zesummegesat sinn. De kontinuéierleche Wuesstum vun der Tech Industrie, gedriwwen duerch kënschtlech Intelligenz a Spekulatiounen iwwer d'Zënssätz vun der Federal Reserve, huet zu gestreckte Bewäertunge gefouert. E puer Experten proposéiere datt d'Industrie reift fir eng Korrektur.

Händler beobachten och d'US wirtschaftlech Donnéeën no, besonnesch zolidd Aarbechtslos Fuerderungen, déi de Fall fir d'Fed verstäerken fir erhöhte Zënssätz z'erhalen. D'Federal Reserve Beamten mussen Daten analyséieren fir iwwer d'Zukunft vun den Zënssätz ze entscheeden. Mëttlerweil ass den Euro zréckgezunn wéinst schwaache Wuesstum an der Eurozon, an den Onshore Yuan huet e bal 16-Joer niddereg erreecht am Zesummenhang mam Pessimismus vis-à-vis vun der China Wirtschaft. D'Uelegpräisser sinn och fir en zweeten Dag hannereneen erofgaang no engem Rallye vun néng Sessiounen.

Zesummegefaasst huet de chinesesche Verbuet op iPhones Bedenken an der Techindustrie opgeworf, wat zu enger Réckgang vun asiatesche Aktien féiert. Den Impakt op Apple ka limitéiert sinn, awer déi méi breet Auswierkunge fir Techfirmen, déi op China vertrauen, kënne bedeitend sinn. Zousätzlech, aner Faktoren, wéi gestreckt Bewäertungen an US wirtschaftlech Donnéeën, droen zur Maartvolatilitéit bäi.