Kooperatioun tëscht Japan an ASEAN an Digital Transformation

Am haitegen digitalen Zäitalter erlieft d'Welt eng Erhéijung vum Techno-Nationalismus, Protektionismus an d'Fragmentatioun vun Technologien. Am Liicht vun dësen Erausfuerderunge kéint d'Zesummenaarbecht tëscht Japan an der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) am Beräich vun der digitaler Transformatioun instrumental sinn fir multilateral Reegele fir digital Gouvernance opzebauen.

D'Maria Monica Wihardja, e Besucher um ISEAS-Yusof Ishak Institut zu Singapur, mengt datt dës Zesummenaarbecht d'Potenzial huet fir als Schlëssel ze déngen fir effektiv déi uewe genannten Themen unzegoen. De Wihardja, deen den 2023 Empfänger vum Nikkei Asia Stipendium fir verspriechend Fuerscher an Economisten aus ASEAN, China an Indien war, betount d'Wichtegkeet vu multilaterale Reegele fir eng kohärent an inklusiv Approche fir digital Gouvernance ze garantéieren.

Digital Transformatioun ëmfaasst déifgräifend Verännerungen, déi duerch d'Adoptioun an d'Integratioun vun digitalen Technologien a verschiddenen Aspekter vun der Gesellschaft an der Wirtschaft gefouert ginn. Et enthält Fortschrëtter a Beräicher wéi Datenanalyse, kënschtlech Intelligenz, Cloud Computing, an den Internet vun de Saachen. Dës technologesch Fortschrëtter hunn d'Potenzial fir de wirtschaftleche Wuesstum ze féieren, d'Produktivitéit ze verbesseren an d'Liewensqualitéit ze verbesseren.

Wéi och ëmmer, den Opstig vum Techno-Nationalismus a Protektionismus stellt bedeitend Erausfuerderunge fir déi global digital Wirtschaft. D'Länner prioritären ëmmer méi hir national Interessen an ëmsetzen Politiken déi de globale Flux vun Daten an Technologien behënneren. Dës Fragmentatioun vun Technologien bedroht net nëmmen d'Innovatioun, mee ënnergruewt och Efforte fir dréngend global Themen unzegoen, wéi zum Beispill de Klimawandel an d'ëffentlech Gesondheet.

Duerch d'Fërderung vun Zesummenaarbecht tëscht Japan an ASEAN, eng Regioun bekannt fir seng dynamesch digital Landschaft a wuessend digital Wirtschaft, kënne multilateral Reegele fir digital Gouvernance entwéckelt ginn. Dës Zesummenaarbecht géif net nëmmen eng oppen an inklusiv Approche fir digital Transformatioun förderen, mee och hëllefen d'Lück tëscht verschiddenen nationale reglementaresche Kaderen ze iwwerbrécken.

Als Conclusioun huet d'Partnerschaft tëscht Japan an ASEAN am Beräich vun der digitaler Transformatioun de Potenzial fir multilateral Reegele fir digital Gouvernance opzebauen. Dës Zesummenaarbecht ass entscheedend fir d'Erausfuerderunge vum steigenden Techno-Nationalismus, Protektionismus an der Fragmentatioun vun Technologien ze iwwerwannen. Andeems Dir zesummeschafft, kënnen Japan an ASEAN eng kohärent an inklusiv Approche fir digital Gouvernance garantéieren, wirtschaftleche Wuesstum dréien an global Themen adresséieren.

Definitiounen:

- Techno-Nationalismus: D'Prioritéit vun nationalen Interessen an der Entwécklung a Kontroll vun opkomende Technologien.

- Protektionismus: D'Iwwerleeung vun Handelsbarrièren a Politik fir d'Inlandindustrie virun auslännesche Konkurrenz ze schützen.

Quellen:

– Maria Monica Wihardja, Besucher am ISEAS-Yusof Ishak Institut zu Singapur. [Quell: ISEAS-Yusof Ishak Institut]

- D'Nikkei Asia Stipendium fir villverspriechend Fuerscher an Economisten aus ASEAN, China, an Indien. [Quell: Nikkei Asia]