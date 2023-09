De Google CEO bestätegt Sich an AI bleift Kär vun der Missioun vun der Firma

Google CEO Sundar Pichai huet bestätegt datt d'Sich a kënschtlech Intelligenz (AI) weiderhin de primäre Fokus vun der Missioun vun der Firma wäert sinn. An engem Blog Post huet de Pichai dem Google säin Engagement betount fir eng AI-éischt Firma ze ginn. Hien huet verschidde Schlësselentwécklungen ënnerstrach, dorënner Fuerschung bei DeepMind, d'Schafung vun Tensor Processing Units, d'Verëffentlechung vum AI Chatbot Bard, an d'Search Generative Experience (SGE).

Wärend Google mat hiren AI Initiativen no vir dréckt, huet et och Antitrust Reklamatiounen a Geldstrofen a verschiddene Juridictioune konfrontéiert, besonnesch an den USA an der Europäescher Unioun. Bedenken goufen opgeworf iwwer d'Dominanz vu Google am Sichgeschäft, Online Annoncéieren Secteur, an Android Maart. D'Firma gouf mat substantielle Geldstrofe getraff a gezwongen seng Android Benotzerpolitik ze iwwerschaffen wéinst juristescher Handlung.

Zousätzlech huet Google Beschëllegunge konfrontéiert fir perséinlech Donnéeën a kreativ Wierker vu Benotzer ze klauen fir seng AI Modeller ze trainéieren, ouni Kreditt oder Kompensatioun un déi originell Creatoren ze ginn. Wéi och ëmmer, Pichai huet dës Bedenken ugeschwat an huet versprach datt Google seng AI Evolutioun verantwortlech duerchgefouert gëtt, mat potenzielle Risiken berücksichtegt.

De Pichai huet weider bemierkt datt 15 Google Produkter iwwer eng hallef Milliard Leit a Geschäfter déngen, mat sechs Produkter déi all iwwer 2 Milliarde Benotzer déngen. Android, op der anerer Säit, ass op ongeféier 3 Milliarden Apparater weltwäit präsent.

Wat rezent AI-ugedriwwen Produkter ugeet, huet de Pichai gesot datt generativ AI vun enger Millioun Benotzer am Google Workspace benotzt gëtt. D'Technologie gëtt och benotzt fir kritesch Bedierfnesser unzegoen wéi Iwwerschwemmungsprognosen, Prognose vu Proteinstrukturen, Plastiksverschmotzungsreduktioun, Antibiotikresistenz, Malaria Ausraderung, a Klimawandelsmitigatioun an der Fluchgesellschaft.

Insgesamt verstäerkt dem Pichai säi Blog Post dem Google säin Engagement fir Sich an AI, a seng Ambitioun fir weider Innovatioun an dëse Beräicher ze féieren, wärend potenziell Themen a Risiken bewosst sinn.

