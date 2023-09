De Valencia Digital Sommet 2023: D'Zukunft mat kënschtlecher Intelligenz formen

De Valencia Digital Sommet (VDS2023) ass agestallt fir en banebriechend Event ze sinn dat wäertvoll Abléck an déi aktuell an zukünfteg Landschaft vu kënschtlecher Intelligenz (AI) gëtt. Als transformativ Technologie ass AI séier als eng mächteg Kraaft entstanen fir Innovatioun ze féieren an verschidden Aspekter vun der Gesellschaft z'forméieren, dorënner sozial, wirtschaftlech an institutionell Wuelbefannen.

Organiséiert vum Startup Valencia, wäert den internationale Tech Event de 26. an 27. Oktober an der Stad vun de Konscht a Wëssenschaften zu Valencia, Spuenien stattfannen. Et bréngt Industrieexperten, Fuerscher, Innovateuren, Akademiker, Investisseuren an institutionell Leader aus der ganzer Welt zesummen. Duerch eng Serie vu Gespréicher an Debatten zielt de Sommet ze weisen wéi AI en integralen Deel vun eisem Liewen gëtt an d'Participanten Abléck an d'Zukunft vun der Aarbecht, der Ausbildung, der organisatorescher Evolutioun a Gesondheetsariichtung ubidden.

D'Evenement wäert Panelen an Diskussiounen iwwer verschidden Themen am Zesummenhang mat AI weisen. Ee Panel, mam Titel "Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success", wäert Experten hunn, déi hir Erfarungen deelen fir AI ze benotzen fir d'Kompetitivitéit an hire jeweilege Secteuren ze verbesseren. En anere Panel, "AI Venture Capital: Analyse vun Trends a Méiglechkeeten am AI Maart", wäert Investitiounsméiglechkeeten am dynameschen AI Maart entdecken.

De Valencia Digital Sommet wäert och d'Konvergenz vun Technologie a Kreativitéit, den Impakt vun Innovatioun, an zukünfteg Trends an der Rees markéieren. Et wäert sech an dat revolutionärt Potenzial vun AI an der technescher Ënnerstëtzung verdéiwen a wichteg ethesch Considératiounen adresséieren, verbonne mat der Ausbeutung vun AI Kraaft, wärend mënschlech Wäerter a sozialt Wuelbefannen oprecht erhalen.

De Sommet gëtt erwaart iwwer 10,000 Participanten aus méi wéi 80 Länner ze zéien, dorënner 400 international Investisseuren mat engem Portfolio iwwer 8 Milliarden Euro. Ënnerstëtzt vun Organisatiounen wéi HP, Telefónica, Banco Sabadell, an d'Regierung vu Spuenien, wäert de Sommet als Plattform fir Startups déngen fir mat Investisseuren a Kollaborateuren ze verbannen.

De Wuesstum vum Valencia Digital Sommet war bemierkenswäert, mat enger Erhéijung vun 1,500% vun de Participanten zënter senger Grënnung am 2018. Dëse Wuesstum huet de Valencianesche Ökosystem als drëttgréissten a Spuenien a punkto Investitiounsvolumen verstäerkt, mat iwwer 1,200 Startups a méi wéi 700 Milliounen € investéiert an de leschte Joeren.

Startup Valencia, den Organisateur vum Event, ass eng non-profit Organisatioun gewidmet fir de Valencian Tech an Innovatioun Ökosystem ze promoten an ze representéieren. Et huet iwwer 350 Mataarbechter gesammelt a genéisst Ënnerstëtzung vun Notabele Partner wéi Google, HP, Banco Sabadell, an Telefónica, ënner anerem.

De Valencia Digital Sommet 2023 versprécht e Spillverännerend Event ze sinn, fir Industrieleit a Visionäre zesummenzebréngen fir de grousse Potenzial vun der kënschtlecher Intelligenz an hiren Impakt op d'Gesellschaft ze entdecken. Et ass agestallt fir d'Zukunft vun AI a seng Integratioun a verschiddene Secteuren fir d'nächst Joer ze formen.

Quellen:

- Valencia Digital Sommet (VDS2023)

- Startup Valencia